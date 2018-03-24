مرتضى منصور يرفض نهائياً طلب إيهاب جلال قبل موعد الميركاتو المقبل

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم السبت الموافق لليوم الرابع والعشرين من شهر مارس الحالي أن المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك قد رفض نهائياً طلب الكابتن إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وذلك قبل موعد فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

حيث أشارت التقارير إلى أن الكابتن إيهاب جلال مصمم على التعاقد مع متوسط الميدان إيريك تراوري لاعب نادي مصر المقاصة في الميركاتو الصيفي المقبل، إلا أن مجلس إدارة نادي الزمالك أغلق ذلك الباب نهائياً أمام الكابتن إيهاب جلال.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن المستشار مرتضى منصور أكد للكابتن إيهاب جلال أنه لن يقوم على الإطلاق بالتعاقد مع أي لاعب أفريقي غير دولي، وخاصة بعد فشل صفقة المهاجم الغاني نانا بوكو بنسبة كبيرة للغاية.

حيث انتقل المهاجم الغاني نانا بوكو من صفوف نادي مصر المقاصة إلى نادي الزمالك في الميركاتو الشتوي الماضي، ولكن منذ انتقاله لم يتمكن الغاني نانا بوكو من إثبات أحقيته بأي شكل من الأشكال في اللعب بقميص نادي الزمالك، إضافة إلى الإصابات الكثيرة أيضاً التي تعرض لها طوال الشهرين الماضيين مما جعله حملاً زائداً على الفريق.

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