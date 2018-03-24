البدري يُطالب سيد معوض بضرورة إعداد تقارير عن منافسي الأهلي في دوري الأبطال

منذ 2 ساعتين أخبار الرياضة
البدري يُطالب سيد معوض بضرورة إعداد تقارير عن منافسي الأهلي في دوري الأبطال
حسام البدري

طالب الكابتن حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الكابتن سيد معوض مدرب فريق الأهلي بضرورة إعداد تقارير شاملة، وذلك بخصوص منافسي فريق الأهلي في دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أفريقيا في نسخة العام الحالي 2018 م.

وكانت قرعة دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أفريقيا قد أسفرت عن تواجد فريق الأهلي في المجموعة الأولى، وذلك بجوار كلاً من فريق الترجي الرياضي التونسي، إضافة إلى فريق تاونشيب رولز من بوتسوانا، وأيضاً فريق كمبالا سيتي الأوغندي.

ومن المقرر أن يبدأ فريق الأهلي مشواره في مسابقة دوري أبطال أفريقيا في شهر مايو المقبل، وذلك حينما يستضيف نظيره العنيد فريق الترجي الرياضي في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات.

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