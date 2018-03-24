الصحف الإسبانية تكشف عن السبب وراء فوز البرتغال على مصر

كشفت العديد من الصحف الإسبانية الصادرة في صباح اليوم السبت الموافق لليوم الرابع والعشرين من شهر مارس الحالي عن السبب الرئيسي وراء نجاح المنتخب البرتغالي في تحقيق الفوز على حساب نظيره المنتخب المصري في المباراة الودية التي جمعت بين الطرفين تحضيراً لمونديال روسيا المقبل.
حيث أكدت صحيفة “أس” أن المواجهة المثيرة بين منتخبي البرتغال ومصر قد حسمها الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو في نهاية المطاف، وذلك بعدما سجل هدفين لمنتخب بلاده في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة متفوقاً بذلك على الفرعون المصري محمد صلاح الذي سجل الهدف الوحيد للمنتخب المصري.
ومن جانبها أشارت صحيفة “موندو ديبورتيفو” إلى أن الفرعون المصري محمد صلاح كان في طريقه لقيادة المنتخب المصري لتحقيق فوز مهم للغاية من الناحية المعنوية قبل مونديال روسيا المقبل، إلا أن قرار الأرجنتيني هيكتور كوبر مدرب منتخب مصر بتغيير النجم محمد صلاح قبل 12 دقيقة من نهاية المباراة قلب الطاولة لمصلحة المنتخب البرتغالي في نهاية المطاف.
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