تسريب مقطع فيديو وألفاظ خارجة لمجدي عبد الغني في استوديو مباراة مصر والبرتغال

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شهد الاستوديو التحليلي لمباراة مصر والبرتغال في مساء يوم أمس الجمعة الموافق لليوم الثالث والعشرين من شهر مارس الحالي تسريب مقطع فيديو للكابتن مجدي عبد الغني بين شوطي المباراة برفقة سيف زاهر مقدم الاستوديو التحليلي، إضافة إلى كلاً من الكابتن حازم إمام والكابتن أحمد حسام ميدو.

وفي خلال ذلك مقطع الفيديو الذي تم تسريبه ونشره عبر مختلف مواقع التواصل الإجتماعي، قام الكابتن مجدي عبد الغني بالرد على صورة شاهدها على هاتف الكابتن أحمد حسام ميدو، وذلك من خلال التعليق بألفاظ خارجة طوال الفيديو من طرف الكابتن مجدي عبد الغني.

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ومن جانبها أكدت إدارة قناة أون سبورت أنها سوف تقوم بفتح تحقيق في هذه الواقعة، وذلك من أجل التعرف على هوية الشخص الذي قام بانتهاك حقوق القناة من خلال تصوير ذلك الفيديو ومن ثم نشره عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

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