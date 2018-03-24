أندية الخليج تتصارع بقوة من أجل ضم النجم أحمد الشيخ الصيف المقبل

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم السبت الموافق لليوم الرابع والعشرين من شهر مارس الحالي أن بعض أندية الخليج العربي تستعد لكي تدخل في صراع شرس للغاية في الفترة القادمة، وذلك من أجل التعاقد مع النجم المصري أحمد الشيخ لاعب النادي الأهلي والمعار حالياً لنادي الاتفاق السعودي.

حيث أشارت التقارير إلى أن كلاً من نادي الفيحاء السعودي إضافة إلى نادي النصر الإماراتي، وحتى نادي الاتفاق السعودي يستعدون جميعاً لتقديم عروض إلى النادي الأهلي في الفترة القادمة من عمر الموسم الحالي، وذلك من أجل شراء النجم أحمد الشيخ بشكل نهائي وليس فقط التعاقد معه على سبيل الإعارة.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن المستوى الملفت للغاية الذي ظهر به النجم أحمد الشيخ منذ انتقاله إلى نادي الاتفاق السعودي في الميركاتو الشتوي الماضي، جعل حجم الاهتمام به من جانب أندية الخليج العربي كبيراً للغاية.

ومن المتوقع أن يشتعل ذلك الصراع بشكل أكبر عقب نهاية الموسم الحالي، وخاصة في حالة مشاركة النجم أحمد الشيخ وتألقه مع المنتخب الوطني المصري في مونديال روسيا المقبل.

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