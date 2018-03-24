محمد عواد يطلب المشاركة أساسياً أمام اليونان بدلاً من الشناوي

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم السبت الموافق لليوم الرابع والعشرين من شهر مارس الحالي أن النجم محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي والمتواجد حالياً في قائمة المنتخب الوطني المصري في إطار معسكره التحضيري استعداداً لمونديال روسيا المقبل، قد طلب الدفع به أساسياً في المباراة الودية القادمة للفراعنة أمام منتخب اليونان.

حيث أشارت التقارير إلى أن النجم محمد عواد طلب من الجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة المدير الفني الأرجنتيني هيكتور كوبر بضرورة منحه الفرصة كاملة من أجل إثبات قدرته على حماية عرين المنتخب المصري في مونديال روسيا المقبل.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن الشكوك لدى النجم محمد عواد حول إمكانية مشاركته بصفة أساسية في مونديال روسيا المقبل، باتت كبيرة للغاية وخاصة في ظل المستوى الملفت للغاية الذي يُقدمه النجم محمد الشناوي سواء مع النادي الأهلي أو حتى في أول مباراة دولية له والتي كانت في مساء يوم أمس الجمعة أمام منتخب البرتغال.

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