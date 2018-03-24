مرتضى منصور يرصد أرقاماً قياسية لضمان عودة لاعبي الزمالك من الدوري السعودي

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم السبت الموافق لليوم الرابع والعشرين من شهر مارس الحالي أن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور قد رصد أرقاماً قياسية، وذلك من أجل ضمان عودة لاعبي نادي الزمالك المعارين حالياً إلى أندية في الدوري السعودي للمحترفين إلى بيتهم من جديد في الصيف المقبل.

حيث أشارت التقارير إلى أن المستشار مرتضى منصور يرغب في عودة كلاً من الثلاثي محمود عبد الرازق شيكابالا، إضافة إلى محمود عبد المنعم كهربا وأيضاً مصطفى فتحي إلى صفوف نادي الزمالك، وذلك نظراً إلى الأهمية الكبيرة لكلاً منهم والتي سوف تُشكل إضافة قوية للغاية لفريق الزمالك انطلاقاً من الموسم المقبل.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن المستشار مرتضى منصور ينوي إغراء كل لاعب من الثلاثي بعقد جديد مع نادي الزمالك، وذلك مقابل الحصول على راتب سنوي تصل قيمته إلى مبلغ 6 مليون جنيه مصري، مما يضمن لهم الأموال الطائلة التي يبحثون عنها في الخليج العربي.

هذا وتنتهي عقود إعارة كلاً من الثلاثي مع أنديتهم عقب نهاية الموسم الحالي مباشرة، علماً بأن النجم محمود عبد الرازق شيكابالا معار حالياً لنادي الرائد السعودي، بينما النجم محمود عبد المنعم كهربا فهو معار حالياً لنادي الاتحاد السعودي، أما النجم الواعد مصطفى فتحي فهو معار حالياً لنادي التعاون السعودي.

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