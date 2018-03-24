ميدو يعتذر للجماهير المصرية بسبب الفيديو المسرب ويعد بملاحقة “مصور الفيديو”

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قام الكابتن أحمد حسام ميدو نجم نادي الزمالك سابقاً ومحلل قناة أون سبورت حالياً بتقديم الاعتذار للجماهير المصرية في صباح اليوم السبت الموافق لليوم الرابع والعشرين من شهر مارس الحالي، وذلك بسبب الفيديو الذي تم تسريبه لمحللي الاستوديو التحليلي لمباراة منتخب مصر مع نظيره منتخب البرتغال.

حيث نشر الكابتن أحمد حسام ميدو ثلاثة تغريدات عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، وكتب فيها: “امبارح تسرب فيديو واحنا قاعدين في الفاصل، بنعتذر طبعاً لكل الناس على كل لفظ خارج فيه، وإن شاء الله هنجيب الخائن للأمانة في أسرع وقت ممكن، أكيد مش ذنب أي حد أنه يسمع الألفاظ دي”.

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كما أضاف أيضاً: “أما عن الشباب اللي عايشة الدور ومصدومين من الألفاظ وكده، وكانوا فاكرين ان احنا واحنا بنتكلم مع بعض بنبيع سبح وفوانيس، بقولهم معلش ما تتخضوش، ميدو عمره ما عمل نفسه ملاك ولا عايز الناس تفتكرو ملاك”.

وفي ختام حديثه قال: “كلنا واحنا بينا وبين بعض بنهزر ونضحك، وأكيد لو أي حد سجل ليك أنت وصحابك، في كلام أكتر من كده ممكن يطلع، مرة تانية أوعدكم هنجيب اللي سرب الفيديو ومش هنسيبه، صباح الفل عليكم جميعاً”.

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