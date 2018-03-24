حارس مرمى منتخب البرتغال يُشيد بالمستوى الكبير للمنتخب المصري

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قام النجم المخضرم أنطونيو بيتو حارس مرمى منتخب البرتغال بالتعليق في صباح اليوم السبت الموافق لليوم الرابع والعشرين من شهر مارس الحالي على الفوز الذي حققه منتخب بلاده، والذي جاء على حساب المنتخب الوطني المصري بهدفين مقابل هدف واحد ودياً في إطار التحضيرات لمونديال روسيا المقبل.

فمن خلال تصريحات صحفية له وتحديداً لصحيفة “ريكورد” البرتغالية، أكد النجم أنطونيو بيتو أن مواجهة منتخب بلاده لمنتخب مصر كانت في غاية الصعوبة والتعقيد، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن المنتخب المصري يُعتبر أحد أفضل المنتخبات في قارة أفريقيا.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد النجم أنطونيو بيتو على أن منتخب بلاده قدم أدائاً جيداً في المباراة، مؤكداً في ختام تصريحاته على أن المنتخب البرتغالي يُعتبر محظوظاً للغاية نظراً لوجود نجم كبير بحجم الدون كريستيانو رونالدو في صفوفه.

وكان المنتخب الوطني المصري متقدماً في النتيجة بهدف وحيد مقابل لا شئ عبر النجم محمد صلاح، إلا أن المنتخب البرتغالي تمكن من قلب الطاولة على أحفاد الفراعنة في الدقائق الأربعة المحتسبة من الوقت بدل الضائع، وذلك من خلال تسجيل هدفين متتاليين عبر الدون كريستيانو رونالدو.

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