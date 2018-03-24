المنتخب الوطني يبدأ تحضيراته انطلاقاً من اليوم استعداداً لمباراة اليونان

يبدأ المنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم تحضيراته انطلاقاً من اليوم السبت الموافق لليوم الرابع والعشرين من شهر مارس الحالي، وذلك من أجل الاستعداد لمباراته الودية القادمة أمام منتخب اليونان في يوم الثلاثاء المقبل.
ومن المقرر أن يخوض كافة لاعبي المنتخب المصري الذين شاركوا في مباراة يوم أمس أمام منتخب البرتغال مراناً خفيفاً اليوم، وذلك تفادياً لعامل الإرهاق أو عدم تعرض أي منهم إلى أي نوع من أنواع الإصابات، بينما سوف يؤدي بقية عناصر المنتخب المصري مراناً كاملاً تحضيراً للمواجهة المقبلة.
وكان المنتخب المصري قد بدأ في مساء يوم أمس الجمعة مشوار التحضيرات الخاص به استعداداً من أجل المشاركة في مونديال روسيا المقبل، علماً بأن المنتخب المصري تعرض إلى الخسارة بصعوبة بالغة على يد نظيره منتخب البرتغال بهدفين مقابل هدف واحد.
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