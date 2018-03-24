كوبر يُطالب اتحاد الكرة بمخاطبة الأهلي لحل أزمة تجميد السعيد

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم السبت الموافق لليوم الرابع والعشرين من شهر مارس الحالي أن الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم، قد طلب من الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة مخاطبة النادي الأهلي من أجل حل أزمة تجميد النجم عبد الله السعيد.

حيث أشارت التقارير إلى أن المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر يرغب في أن يكون النجم عبد الله السعيد جاهزاً بصورة مثالية قبل موعد انطلاقة مونديال روسيا المقبل، وخاصة وأنه يُعتبر أحد الأعمدة الرئيسية في صفوف المنتخب الوطني المصري.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر شدد للمهندس هاني أبو ريدة على أن تجميد عبد الله السعيد حتى نهاية الموسم الحالي، سوف يكون له تأثيراً سلبياً للغاية على اللاعب وخاصة من الناحية الفنية والبدنية.

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