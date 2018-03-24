وزير الشباب والرياضة يكشف عن مستقبل المنتخب الوطني في مونديال روسيا

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كشف المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة اليوم السبت الموافق لليوم الرابع والعشرين من شهر مارس الحالي عن مستقبل المنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم، وذلك في مشاركته المقبلة في مونديال روسيا المقبل.

حيث قام المهندس خالد عبد العزيز بنشر صورة شخصية له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، وظهر في الصورة برفقة كلاً من الرباعي محمد صلاح وعبد الله السعيد إضافة إلى علي جبر وأحمد الشناوي.

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وقام المهندس خالد عبد العزيز بالتعليق على الصورة قائلاً: “سيناريو قاسي لمباراة البرتغال، تفاءلت جداً رغم قسوته، نحمد الله أنها ودية، منتخبنا ذو شخصية، مشرف، واثق، واعد، بإذن الله سنخوض 4 مباريات على الأقل في كأس العالم، تحيا مصر”.

وكان المنتخب الوطني المصري قد بدأ في مساء يوم أمس الجمعة مشواره التحضيري استعداداً من أجل المشاركة في مونديال روسيا المقبل، علماً بأن المنتخب المصري قد خسر في أول مباراة ودية له على يد نظيره منتخب البرتغال بهدفين مقابل هدف واحد.

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