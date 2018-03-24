ميدو يُدافع عن شيكابالا بعد انتقادات الجماهير المصرية له

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قام الكابتن أحمد حسام ميدو نجم نادي الزمالك سابقاً ومحلل قناة أون سبورت حالياً بالدفاع اليوم السبت الموافق لليوم الرابع والعشرين من شهر مارس الحالي عن النجم محمود عبد الرازق شيكابالا، وذلك بسبب الانتقادات العديدة التي تعرض لها عقب مشاركته في الدقائق الأخيرة من المباراة الودية بين المنتخب الوطني المصري وبين نظيره منتخب البرتغال.

حيث نشر الكابتن أحمد حسام ميدو تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، وكتب فيها: “امبارح من ردود الفعل بعد المباراة حسيت ان فيه تربص كبير من البعض لشيكابالا، وحسيت ان فيه ناس كتير مستكترة عليه انه يكون كاس العالم”.

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كما أضاف أيضاً: “مش سهل انك تنزل ماتش رتمه عالي في آخر عشر دقائق إلى طبيعة الماتش بقت ضد طبيعة لعبك والفرقة الثانية ضاغطة عليك”.

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