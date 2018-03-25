الجهاز الفني للزمالك يدعم الشناوي بعد جلوسه احتياطياً في مباراة البرتغال

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الأحد الموافق لليوم الخامس والعشرين من شهر مارس الحالي أن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة المدير الفني الكابتن إيهاب جلال، قد حرص على تقديم الدعم المعنوي إلى النجم أحمد الشناوي حارس مرمى فريق الزمالك والمنتخب الوطني المصري.

حيث أشارت التقارير إلى أن الجهاز الفني لفريق الزمالك حاول أن يقوم بتحفيز حارس المرمى أحمد الشناوي، وذلك بعدما جلس على مقاعد البدلاء في المباراة الدولية الودية التي جمعت بين المنتخب الوطني المصري وبين نظيره منتخب البرتغال.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن الجهاز الفني لفريق الزمالك واثق تماماً من قدرة النجم أحمد الشناوي على التواجد أساسياً رفقة المنتخب الوطني المصري في مونديال روسيا المقبل، وخاصة في ظل المجهود الكبير الذي يقوم به طوال الفترة الماضية من أجل العودة من جديد إلى مستواه الطبيعي.

وكان النجم محمد الشناوي حارس مرمى فريق الأهلي هو من نال شرف حراسة مرمى المنتخب الوطني المصري في المباراة الودية أمام منتخب البرتغال، علماً بأن المباراة انتهت على وقع فوز المنتخب البرتغالي بهدفين مقابل هدف واحد في نهاية المطاف، وذلك في أولى مباريات أحفاد الفراعنة تحضيراً من أجل المشاركة في مونديال روسيا المقبل.

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