الأهلي يتجه إلى الإمارات اليوم استعداداً لملاقاة الفجيرة ودياً

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تتجه بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في ظهر اليوم الأحد الموافق لليوم الخامس والعشرين من شهر مارس الحالي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك من أجل الاستعداد لملاقاة فريق أهلي الفجيرة الإماراتي في مباراة ودياً احتفالاً بمرور 50 عاماً على تأسيس النادي الإماراتي.

ومن المقرر أن تُقام هذه المباراة الودية بين الطرفين في مساء يوم الثلاثاء المقبل، علماً بأن الكابتن حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سوف يطير مباشرة من دولة كندا إلى دولة الإمارات العربية المتحدة قبل موعد المباراة لكي يقود المارد الأحمر في اللقاء.

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وتشهد بعثة فريق الأهلي غياب كافة العناصر الدولية المتواجدة حالياً في دولة سويسرا في معسكر المنتخب الوطني المصري استعداداً من أجل المشاركة في مونديال روسيا المقبل، مما جعل الجهاز الفني لفريق الأهلي مضطراً للاستعانة بأربعة لاعبين ناشئين من النادي الأهلي للتغلب على النقص العددي في هذه الرحلة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

قائمة فريق الأهلي في مباراته الودية أمام أهلي الفجيرة

علي لطفي / رمضان مصطفى / محمد نجيب / محمود الجزار / محمد هاني / باسم علي / صبري رحيل / هشام محمد / محمد شريف / ميدو جابر / أحمد حمودي / إسلام محارب / حسام غالي / وليد سليمان

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