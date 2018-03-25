ليفربول يستعد لتقديم عرض خيالي لمحمد صلاح من أجل البقاء في أنفيلد رود

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كشفت صحيفة “ميرور” الإنجليزية اليوم الأحد الموافق لليوم الخامس والعشرين من شهر مارس الحالي أن إدارة نادي ليفربول الإنجليزي تستعد لتقديم عرض خيالي في الفترة المقبلة من عمر الموسم الحالي للفرعون المصري محمد صلاح، وذلك من أجل ضمان بقائه في قلعة أنفيلد رود في السنوات القادمة.

حيث أشارت الصحيفة إلى أن إدارة نادي ليفربول سوف تعرض على الفرعون المصري محمد صلاح تحسين عقده مع نادي الريدز، وذلك من خلال رفع راتبه الأسبوعي إلى مبلغ 200 ألف جنيه إسترليني أي ما يُعادل مبلغ 5 مليون جنيه مصري في الأسبوع الواحد فقط.

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كما أضافت الصحيفة أيضاً أن إدارة نادي ليفربول سوف تقوم أيضاً برفع قيمة الشرط الجزائي في عقد الفرعون المصري محمد صلاح، وذلك من أجل غلق كافة الأبواب على جميع الأندية التي سبق وأن أعربت عن رغبتها في التعاقد مع النجم المصري خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

ولا شك أن عرض إدارة نادي ليفربول سوف يكون مناسباً بشكل كبير للفرعون المصري محمد صلاح، علماً بأن راتب الفرعون المصري محمد صلاح في الأسبوع الواحد يصل إلى مبلغ 90 مليون جنيه إسترليني فقط في الموسم الحالي.

وكانت العديد من التقارير الصحفية العالمية قد أكدت في الآونة الأخيرة، أن الاهتمام بالتعاقد مع محمد صلاح بات كبيراً للغاية، وخاصة من طرف أندية ريال مدريد الإسباني إضافة إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

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