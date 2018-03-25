فيديو: شوبير يكشف عن مفاجأة جديدة في أزمة السعيد مع الزمالك

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كشف الكابتن أحمد شوبير نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر سابقاً والإعلامي حالياً في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس السبت الموافق لليوم الرابع والعشرين من شهر مارس الحالي عن مفاجأة من العيار الثقيل، وذلك بخصوص أزمة النجم عبد الله السعيد مع نادي الزمالك وأيضاً المستشار مرتضى منصور.

فمن خلال تصريحات له في برنامجه الخاص “مع شوبير” المذاع عبر شاشة قناة صدى البلد، أكد الكابتن أحمد شوبير أن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور لا يزال يتفاوض بقوة مع النجم عبد الله السعيد من أجل التعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد الكابتن أحمد شوبير على أن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور قد عرض على النجم عبد الله السعيد أموالاً أكثر من التي قام بعرضها عليه في المرة الأولى، وذلك من أجل حسم الصفقة بشكل نهائي عقب نهاية مشوار المنتخب الوطني المصري في مونديال روسيا المقبل.

وكان النجم عبد الله السعيد قد حصل على مبلغ 40 مليون جنيه مصري من مجلس إدارة نادي الزمالك، وذلك في الجلسة التي عقدها معهم في ختام شهر فبراير الماضي أثناء توقيعه لنادي الزمالك، إلا أنه لم يقم برد هذه الأموال حتى هذه اللحظة لنادي الزمالك بحسب ما أكد المستشار مرتضى منصور في أكثر من مناسبة سابقة.

أحمد شوبير يكشف عن وجود مفاوضات جديدة من الزمالك لضم عبد الله السعيد

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