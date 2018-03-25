مرتضى منصور يُهاجم عبد الله جورج بعد سخريته من عبد الله السعيد

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قام المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك حالياً بمهاجمة عبد الله جورج عضو مجلس إدارة نادي الزمالك بقوة في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس السبت الموافق لليوم الرابع والعشرين من شهر مارس الحالي، وذلك بسبب سخرية الأخير من عرض نادي الزمالك للتعاقد مع النجم عبد الله السعيد.

فمن خلال تصريحات تليفزيونية له عبر شاشة قناة LTC، أكد المستشار مرتضى منصور أن النجم عبد الله السعيد يُعتبر من أفضل اللاعبين في كرة القدم المصرية وفي الوطن العربي بأكمله، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن عبد الله جورج سخر من النجم عبد الله السعيد حينما قال: “لماذا 40 مليون جنيه هو ميسي”.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً رد المستشار مرتضى منصور على هذه السخرية وقال: “نعم يا جورج هو ميسي”، مشدداً في الوقت ذاته على أن نادي الزمالك سوف يحصل على 10 أضعاف المبلغ الذي قام بدفعه للنجم عبد الله السعيد دون الكشف عن أي تفاصيل أخرى متعلقة بالخطوات التي سوف تقوم بها إدارة نادي الزمالك.

وكان النجم عبد الله السعيد قد حصل من مجلس إدارة نادي الزمالك على مبلغ 40 مليون جنيه مصري، وذلك حينما قام بالتوقيع على عقد انتقاله إلى صفوف نادي الزمالك، إلا أنه قام بعدها بفترة قليلة فقط بتجديد عقده مع النادي الأهلي مما أشعل فتيل الأزمة بين قطبي كرة القدم المصرية.

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