كريم حسن شحاتة ينتقد تغييرات كوبر أمام منتخب البرتغال

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قام الإعلامي كريم حسن شحاتة بالتعليق في مساء يوم أمس السبت الموافق لليوم الرابع والعشرين من شهر مارس الحالي على الخسارة التي تعرض لها المنتخب الوطني المصري، والتي جاءت على يد المنتخب البرتغالي بهدفين مقابل هدف واحد في إطار ودي تحضيراً من أجل المشاركة في مونديال روسيا المقبل.

فمن خلال تصريحات له في مساء يوم أمس السبت في برنامجه الخاص “كورة كل يوم” المذاع عبر شاشة قناة مصر الأولى، أكد الإعلامي كريم حسن شحاتة أن المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر قدم مباراة تكتيكية أكثر من رائعة في المباراة الودية أمام المنتخب البرتغالي.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد الإعلامي كريم حسن شحاتة على أن السبب الرئيسي وراء خسارة المنتخب المصري المباراة في الدقائق الأخيرة هو المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر، وذلك بسبب التغييرات التي قام بها وخاصة نزول محمود عبد الرازق شيكابالا بدلاً من النجم محمد صلاح.

حيث أشار إلى أن النجم محمد صلاح كان يقوم بدور كبير مع المنتخب المصري في المباراة، وهو الدور الذي لم يقوم به محمود عبد الرازق شيكابالا مما أفقد المنتخب الوطني المصري شخصيته في الدقائق الأخيرة أمام المنتخب البرتغالي.

أما عن المستوى المميز الذي ظهر به المهاجم مروان محسن في الدقائق التي لعبها أمام منتخب البرتغال، فقد أكد الإعلامي كريم حسن شحاتة على ان النجم مروان محسن سوف يكون له دوراً مهماً في المنتخب المصري في مونديال روسيا المقبل.

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