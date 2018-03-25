المنتخب الوطني يواصل تحضيراته اليوم استعداداً لملاقاة اليونان

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يواصل المنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم اليوم الأحد الموافق لليوم الخامس والعشرين من شهر مارس الحالي تحضيراته تحت قيادة مديره الفني الأرجنتيني هيكتور كوبر، وذلك من أجل الاستعداد لمباراته الودية القادمة أمام منتخب اليونان في مساء يوم الثلاثاء المقبل.

وعلى هامش مران اليوم سوف يقوم المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر بإعلام اللاعبين بالأخطاء التي وقعوا فيها في المباراة الماضية أمام منتخب البرتغال، وإضافة إلى ذلك أيضاً سوف يتم عقد جلسة فيديو بحضور كافة اللاعبين من أجل شرح طريقة لعب المنتخب اليوناني وأيضاً معرفة نقاط القوة والضعف لديه.

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وكان المنتخب الوطني المصري قد خاض أول مباراة ودية له تحضيراً من أجل المشاركة في مونديال روسيا المقبل، وذلك في مساء يوم الجمعة الماضي أمام نظيره منتخب البرتغال مع العلم بأن المنتخب البرتغالي فاز في هذه المباراة بهدفين مقابل هدف واحد بعد أن كان أحفاد الفراعنة متقدمين في النتيجة بهدف نظيف.

وعلى صعيد آخر يخضع النجم حسين الشحات اليوم إلى فحص طبي جديد، وذلك من أجل تحديد مدى جاهزيته من أجل المشاركة مع المنتخب المصري في المباراة القادمة أمام منتخب اليونان، علماً بأن المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر قد استبعده من المباراة الأولى أمام منتخب البرتغال بداعي الإصابة.

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