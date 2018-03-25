الخطيب يحسم مستقبل البدري مع الأهلي بعد العودة من الإمارات

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الأحد الموافق لليوم الخامس والعشرين من شهر مارس الحالي أن الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي حالياً سوف يحسم مستقبل الكابتن حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بعد عودة بعثة المارد الأحمر من دولة الإمارات العربية المتحدة.

حيث أشارت التقارير إلى أن الكابتن محمود الخطيب سوف يعقد جلسة خاصة مع الكابتن حسام البدري عقب عودة بعثة فريق الأهلي مباشرة من دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك من أجل إقناعه بضرورة تجديد عقده لفترة أخرى مع النادي الأهلي.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن الكابتن محمود الخطيب سوف يعرض على الكابتن حسام البدري أعلى راتب شهري يحصل عليه مدرب في كرة القدم المصرية في الوقت الحالي، حيث من المتوقع أن تصل قيمة الراتب الشهري في العقد الجديد للكابتن حسام البدري إلى مبلغ 750 ألف جنيه مصري.

ولا شك أن هناك حالة من الإجماع داخل النادي الأهلي على بقاء الكابتن حسام البدري مع الفريق الأهلاوي طوال الفترة القادمة، وخاصة في ظل النتائج الإيجابية التي حققها في السنوات القليلة الماضية إضافة إلى الألقاب الكثيرة التي فاز بها رفقة المارد الأحمر.

ومن المقرر أن يخوض فريق الأهلي مباراة ودية أمام مضيفه فريق أهلي الفجيرة الإماراتي في يوم الثلاثاء المقبل، على أن تعود بعثة المارد الأحمر إلى العاصمة المصرية القاهرة في يوم الأربعاء من أجل بداية التحضير لمباراته القادمة أمام فريق طنطا في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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