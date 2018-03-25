ريال مدريد يُفاضل بين ثلاثة نجوم على رأسهم صلاح لضم أحدهم الصيف المقبل

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كشفت صحيفة “أس” الإسبانية اليوم الأحد الموافق لليوم الخامس والعشرين من شهر مارس الحالي أن إدارة نادي ريال مدريد الإسباني سوف تُفاضل بين ثلاثة نجوم يأتي على رأسهم الفرعون المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي، وذلك من أجل التعاقد مع واحد فقط منهم في الميركاتو الصيفي المقبل.

حيث أشارت الصحيفة إلى أن إدارة نادي ريال مدريد برئاسة الإسباني فلورنتينو بيريز سوف يدخل في مفاوضات مكثفة مع كلاً من الثلاثي المصري محمد صلاح، إضافة إلى البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم نادي بايرن ميونخ الألماني، وأيضاً الإنجليزي هاري كين مهاجم نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

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كما أضافت الصحيفة أيضاً أن إدارة نادي ريال مدريد سوف تجتمع مع الفرنسي زين الدين زيدان مدرب فريق ريال مدريد، وذلك عقب نهاية الموسم الحالي مباشرة وتحديداً قبل انطلاقة مونديال روسيا المقبل من أجل حسم الصفقة التي سوف يتعاقد مع النادي الملكي في الصيف المقبل لتدعيم صفوف الفريق الملكي.

وكانت العديد من التقارير الصحفية الإنجليزية الواردة اليوم الأحد، قد أكدت بدورها أن إدارة نادي ليفربول سوف تقوم بمحاولة تحسين عقد الفرعون المصري محمد صلاح في الفترة القادمة المتبقية من عمر الموسم الحالي، وذلك خوفاً من عرض نادي ريال مدريد المغري للغاية في حالة استقر على التعاقد معه.

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