مدرب الإسماعيلي يدعم محمد عواد قبل مواجهة اليونان ويُشيد بمستوى الشناوي

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قام الكابتن سعفان الصغير مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي بتقديم الدعم إلى النجم محمد عواد حارس مرمى فريق الدراويش، وذلك بعد جلوسه على مقاعد البدلاء رفقة المنتخب الوطني المصري في المباراة الدولية الودية التي خسرها على يد نظيره منتخب البرتغال بهدفين مقابل هدف واحد.

فمن خلال تصريحات إذاعية له اليوم الأحد عبر إذاعة الشباب والرياضة، أكد الكابتن سعفان الصغير أنه قام بالاتصال هاتفياً بالنجم محمد عواد قبل مباراة البرتغال، وذلك من أجل حثه على بذل أقصى مجهود لديه في التدريبات سواء شارك بصفة أساسية في المباراة أم لا.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار الكابتن سعفان الصغير إلى أنه طلب من النجم محمد عواد الصبر من أجل الحصول على فرصة المشاركة الأساسية مع المنتخب الوطني المصري، وخاصة وأن الكابتن أحمد ناجي من الممكن أن يُعطيه الفرصة مثلما فعل مع محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي.

كما شدد أيضاً في تصريحاته على تعجبه من الانتقادات التي يتم توجيهها إلى النجم محمد عواد بسبب نقص خبرته الإفريقية، وتعليقاً على ذلك الأمر تحديداً قال: “لا أعلم من أين يأتي عواد بالخبرات الإفريقية المطلوبة، فهل يحصل عليها من سوق العبور في بوركينا فاسو”.

وعن تألق حارس المرمى محمد الشناوي في المباراة الودية أمام منتخب البرتغال، أكد الكابتن سعفان الصغير أن النجم محمد الشناوي قدم أدائاً مميزاً للغاية طوال دقائق المباراة، مشدداً في ختام تصريحاته على أنه يتمنى التوفيق إلى حراس المرمى الأربعة المتواجدين حالياً رفقة المنتخب الوطني المصري.

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