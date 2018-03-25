كوبر يستقر على منح أربعة لاعبين فرصة المشاركة أساسياً أمام اليونان

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الأحد الموافق لليوم الخامس والعشرين من شهر مارس الحالي أن الجهاز الفني للمنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم بقيادة المدير الفني الأرجنتيني هيكتور كوبر قد استقر على منح الفرصة لأربعة لاعبين من أجل المشاركة بصفة أساسية في المباراة الودية القادمة أمام منتخب اليونان.

حيث أشارت التقارير إلى أن المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر سوف يقوم بإجراء بعض التعديلات على تشكيلة المنتخب المصري، وذلك مقارنة بالتشكيلة التي شاركت في المباراة الودية الماضية أمام منتخب البرتغال.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر سوف يدفع بحارس المرمى محمد عواد بدلاً من حارس المرمى محمد الشناوي، وإضافة إلى ذلك أيضاً سوف يدفع بالمدافع سعد الدين سمير بدلاً من المدافع علي جبر.

ومن المقرر أن يتم الدفع أيضاً بالظهير الأيمن أحمد المحمدي بدلاً من الظهير الأيمن أحمد فتحي، أما التغيير الأخير الذي سوف يقوم به المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر على تشكيلة المنتخب الوطني المصري، فهو إشراك المهاجم مروان محسن بدلاً من المهاجم أحمد حسن كوكا.

وقد أضاف التقارير أيضاً أن المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر من الممكن أن يدفع أيضاً بكلاً من الثنائي رمضان صبحي إضافة إلى محمد مجدي في شوط المباراة الثاني.

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