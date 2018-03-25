غلطة سراي يستعد للتحرك رسمياً من أجل التعاقد مع تريزيجيه قبل المونديال

Advertisements

كشفت صحيفة “الصباح” التركية اليوم الأحد الموافق لليوم الخامس والعشرين من شهر مارس الحالي عن استعداد إدارة نادي غلطة سراي التركي للتحرك بشكل رسمي في الفترة المقبلة، وذلك من أجل التعاقد مع النجم المصري محمود حسن تريزيجيه قبل مونديال روسيا المقبل.

حيث أشارت الصحيفة إلى أن نادي غلطة سراي سوف تُقدم عرضاً إلى نادي أندرلخت البلجيكي، والذي تصل قيمته إلى مبلغ 5 مليون يورو من أجل التعاقد مع النجم المصري محمود حسن تريزيجيه خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

Advertisements

كما أضافت الصحيفة أيضاً أن إدارة نادي غلطة سراي لديها إصرار شديد للغاية على حسم هذه الصفقة، وذلك بناءً على رغبة كبيرة للغاية من طرف التركي فاتح تريم مدرب فريق غلطة سراي بعدما أبدى إعجابه الشديد بمستوى النجم المصري في الموسم الحالي.

وكان نادي أندرلخت البلجيكي قد أعار النجم المصري محمود حسن تريزيجيه منذ الصيف الماضي إلى نادي قاسم باشا التركي، ليسطع نجمه في الدوري التركي بشكل ملفت للغاية، ولعل أبرز دليل على ذلك أنه نجح في تسجيل ثمانية أهداف حتى الآن لمصلحة فريق قاسم باشا كما ساهم أيضاً في صناعة أربعة أهداف أخرى لزملائه.

ومن جانبها تُدرك إدارة نادي غلطة سراي جيداً أنه في حالة فشلها في حسم الصفقة قبل مونديال روسيا المقبل، فلن يكون الأمر سهلاً على الإطلاق بعد المونديال، وخاصة وأن النجم المصري محمود حسن تريزيجيه سوف يُشارك رفقة المنتخب المصري في المونديال، مما يعني بالتالي أن قيمته التسويقية سوف ترتفع للغاية وخاصة في حالة تألقه في المونديال.

إقرأ أيضاً: كوبر يستقر على منح أربعة لاعبين فرصة المشاركة أساسياً أمام اليونان