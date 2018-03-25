موعد مباراة البرتغال وهولندا الودية الاثنين 26/3/2018 استعداداً للمونديال والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة البرتغال وهولندا الودية استعداداً للمونديال، يواجه المنتخب البرتغالي نظيره المنتخب الهولندي في مساء يوم الإثنين الموافق لليوم السادس والعشرين من شهر مارس الحالي، وذلك في إطار مباراة دولية ودية تحضيراً من أجل المشاركة في مونديال روسيا المقبل بالنسبة إلى المنتخب البرتغالي.

موعد مباراة البرتغال وهولندا

ستُقام مباراة البرتغال وهولندا في مساء يوم الإثنين الموافق لليوم السادس والعشرين من شهر مارس الحالي، وذلك في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة البرتغال وهولندا

ستكون مباراة البرتغال وهولندا منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات أبوظبي الرياضية على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة أبوظبي الرياضية الثانية المفتوحة هي الناقلة للمباراة.

قائمة منتخب البرتغال في فترة التوقف الدولي الحالية

حراسة المرمى: روي باتريسيو / أنطوني لوبيز / أنطونيو بيتو

خط الدفاع: سيدريك سواريس / جواو كانسيلو / برونو ألفيس / جوزيه فونتي / رولاندو / روبن دياس / فابيو كوينتراو / رافاييل غيريرو

خط الوسط: روبن نيفيس / جواو موتينيو / أدريان سيلفا / مانويل فيرنانديز / أندريه غوميش / جواو ماريو / برونو فيرنانديز / برناردو سيلفا / جيلسون مارتينيز / ريكاردو كواريزما / غونزالو غيديس

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو / أندري سيلفا

تشكيلة منتخب البرتغال المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: روي باتريسيو

خط الدفاع: سيدريك سواريس / جوزيه فونتي / رولاندو / فابيو كوينتراو

خط الوسط: روبن نيفيس / جواو موتينيو / برناردو سيلفا / غونزالو غيديس / ريكاردو كواريزما

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو

المدرب: البرتغالي فرناندو سانتوس

قائمة منتخب هولندا في فترة التوقف الدولي الحالية

حراسة المرمى: ياسبر سيليسن / جيرون تسوت / ماركو بيتسوت

خط الدفاع: باتريك فان انهولت / ناثان أكي / ستيفان دي فري / فيرجيل فان دايك / هانز / ماتياس دي ليجت / كيني تيتي

خط الوسط: دوني فان دي بيك / فوسو منساه / ديفي بروبر / مارتن دي رون / كيفن ستروتمان / جوس تيل / طوني فيلينيا / جورجينيو فينالدوم

خط الهجوم: راين بابل / ستيفن / ممفيس ديباي / جاستن كلويفرت / برومس / فوت / باس دوست

المدرب: الهولندي رونالد كومان

نتائج أخر 5 مباريات لمنتخب البرتغال

أندورا 2/0 البرتغال / تصفيات كأس العالم روسيا 2018

البرتغال 0/2 سويسرا / تصفيات كأس العالم روسيا 2018

البرتغال 0/3 السعودية / مباراة ودية

البرتغال 1/1 الولايات المتحدة الامريكية / مباراة ودية

البرتغال 1/2 مصر / مباراة ودية

نتائج أخر 5 مباريات لمنتخب هولندا

بيلاروسيا 3/1 هولندا / تصفيات كأس العالم روسيا 2018

هولندا 0/2 السويد / تصفيات كأس العالم روسيا 2018

إسكتلندا 1/0 هولندا / مباراة ودية

رومانيا 3/0 هولندا / مباراة ودية

هولندا 1/0 إنجلترا / مباراة ودية

مجموعة البرتغال في مونديال روسيا 2018

يتواجد منتخب البرتغال في المجموعة الثانية في مونديال روسيا المقبل، وذلك بجوار كلاً من منتخب إسبانيا، إضافة إلى منتخب إيران وأيضاً منتخب المغرب

جدول مباريات البرتغال في مونديال روسيا 2018

الجولة الأولى: البرتغال / إسبانيا ، 15 يونيو 2018

الجولة الثانية: البرتغال / المغرب ، 20 يونيو 2018

الجولة الثالثة: البرتغال / إيران ، 25 يونيو 2018

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