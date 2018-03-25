مرتضى منصور يرفض نهائياً دفع عمولة تامر النحاس في صفقة جبر مع وست بروميتش

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الأحد الموافق لليوم الخامس والعشرين من شهر مارس الحالي أن المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك حالياً قد رفض نهائياً دفع عمولة تامر النحاس وكيل أعمال المدافع علي جبر، وذلك بعد وساطته في صفقة انتقال الأخير إلى نادي وست بروميتش ألبيون الإنجليزي.

حيث أشارت التقارير إلى أن المستشار مرتضى منصور جدد رفضه لمطلب وكيل اللاعبين تامر النحاس، وخاصة وأن نادي وست بروميتش ألبيون يُعتبر من أقل الأندية الإنجليزية التي تقوم بمنح عمولة لأي وكيل لاعبين.

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وكان المدافع علي جبر قد انتقل في الميركاتو الشتوي الماضي من صفوف نادي الزمالك إلى صفوف نادي وست بروميتش على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي، ولكن مع وجود بند أحقية الشراء بشكل نهائي في حالة نجح في إثبات نفسه مع النادي الإنجليزي.

ولم يحصل المدافع علي جبر حتى هذه اللحظة على أي فرصة على الإطلاق مع نادي وست بروميتش ألبيون، مما يجعله قريباً للغاية من العودة من جديد إلى صفوف نادي الزمالك إلا في حالة تم تغيير وضعيته مع نادي وست بروميتش ألبيون فيما تبقى من عمر الموسم الحالي.

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