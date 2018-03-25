الاتفاق يرصد مكافأة كبيرة للفريق الأول في حالة التأهل آسيوياً

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كشفت مصادر صحفية سعودية اليوم الأحد الموافق لليوم الخامس والعشرين من شهر مارس الحالي أن إدارة نادي الاتفاق السعودي قد رصدت مكافآت مالية كبيرة لجميع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وذلك في حالة نجح الفريق في التأهل إلى مسابقة دوري أبطال آسيا في نسخة العام المقبل 2019.

حيث أشارت المصادر إلى أن إدارة نادي الاتفاق السعودي قررت منح كل لاعب في صفوف الفريق مبلغ 100 ألف ريال سعودي، وذلك كمكافأة على عطائهم في ظل عدم وصول فريق الاتفاق إلى مسابقة دوري أبطال آسيا منذ 6 سنوات كاملة.

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كما أضافت المصادر أيضاً أن فريق الاتفاق يجب عليه أن يُنهي مسابقة الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الحالي في المركز الثالث، وذلك حتى يتمكن من تحقيق هدفه وخاصة في ظل صعوبة احتلال المركز الأول أو الثاني في جدول الترتيب، علماً بأن فريق النصر هو من يحتل حالياً المركز الثالث في الترتيب.

وفي حالة نجح فريق الاتفاق في تحقيق هدفه مع نهاية الموسم الحالي، سوف يحصل كلاً من الثنائي المصري المعار من النادي الأهلي، وهما أحمد الشيخ وحسين السيد على مبلغ 200 ألف ريال أي ما يُعادل مبلغ مليون جنيه مصري.

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