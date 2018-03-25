نجم ليفربول: المقارنة بين صلاح ونيمار أمر في غاية الصعوبة

تحدث النجم الإنجليزي جو جوميز الظهير الأيمن لنادي ليفربول الإنجليزي اليوم الأحد الموافق لليوم الخامس والعشرين من شهر مارس الحالي عن أوجه المقارنة بين الفرعون المصري محمد صلاح وبين النجم البرازيلي نيمار جونيور.
فمن خلال تصريحات صحفية له اليوم الأحد وتحديداً لصحيفة “ديلي ستار” الإنجليزية، أكد المدافع الإنجليزي جو جوميز أن المقارنة بين الفرعون المصري محمد صلاح وبين النجم البرازيلي نيمار جونيور أمر في غاية الصعوبة.
وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد المدافع الإنجليزي جو جوميز على أن كلاً من الفرعون المصري محمد صلاح والنجم البرازيلي نيمار جونيور يُعتبران من أفضل اللاعبين على مستوى العالم بأكمله في الوقت الحالي، وخاصة في ظل المهارات الفنية التي يمتلكها كلاً من الثنائي.
وتأتي هذه التصريحات من جانب المدافع الإنجليزي جو جوميز في ظل العديد من الأنباء في مختلف وسائل الإعلام العالمية في الآونة الأخيرة حول القيمة التسويقية التي وصل لها الفرعون المصري محمد صلاح.
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