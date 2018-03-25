فتاة مصرية في أوروبا تطلب الزواج من محمد صلاح

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شهدت المباراة الدولية الودية الماضية بين المنتخب الوطني المصري وبين نظيره المنتخب البرتغالي قيام إحدى الفتيات المصرية التي تعيش في القارة الأوروبية بُمطالبة النجم المصري محمد صلاح بالزواج بها.

حيث قامت الفتاة المصرية برفع لافتة كبيرة في المدرجات أثناء المباراة، وكانت هذه اللافتة مكتوب عليها: “تتجوزني يا صلاح ونلعب كرة”، وعقب نهاية المباراة مباشرة توجهت الفتاة إلى النجم محمد صلاح وطلبت منه الزواج، إلا أن محمد صلاح رفض طلبها ورد عليها قائلاً : “أنا متزوج، ولا أستطيع الزواج مرة أخرى”.

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وكان المنتخب المصري قد تعرض إلى الخسارة في هذه المباراة الدولية الودية على يد نظيره منتخب البرتغال بهدفين مقابل هدف واحد، علماً بأن النجم محمد صلاح هو من نجح في تسجيل الهدف الوحيد لمصلحة أحفاد الفراعنة.

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