موعد مباراة الأوروغواي وويلز الودية الاثنين 26/3/2018 استعداداً للمونديال والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الأوروغواي وويلز الودية استعداداً للمونديال، يواجه منتخب الأوروغواي نظيره المنتخب الويلزي في يوم الإثنين الموافق لليوم السادس والعشرين من شهر مارس الحالي على أرض دولة الصين، وذلك في إطار مباراة دولية ودية تحضيراً من أجل المشاركة في مونديال روسيا المقبل بالنسبة إلى منتخب الأوروغواي.

موعد مباراة الأوروغواي وويلز

ستُقام مباراة الأوروغواي وويلز في يوم الإثنين الموافق لليوم السادس والعشرين من شهر مارس الحالي على أرض دولة الصين، وذلك في تمام الساعة 13:35 ظهراً بتوقيت القاهرة والساعة 14:35 ظهراً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة 15:35 عصراً بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة الأوروغواي وويلز

ستكون مباراة الأوروغواي وويلز منقولة بشكل حصري عبر شاشة قناة دي إم سي سبورت على القمر الصناعي نايل سات.

قائمة منتخب الأوروغواي في فترة التوقف الدولي الحالية

فيرناندو موسليرا / فاريلا / دييجو جودين / ماريا خيمينيز / دييغو لاكسالت / نانديز / رودريجو بنتانكيور / ماتياس فيسينو / لويس سواريز / إدينسون كافاني / مارتن سيلفا / مارتن كامبانا / سيباستيان كواتس / غاستون سيلفا / ماكسيمليانو بيريرا / كريستيان رودريغيز / لوكاس / غاستون راميريز / كارلوس سانشيز / ماكسيمليانو غوميز / كريستيان ستواني

المدرب: الأوروغوياني أوسكار واشنطن تاباريز

تشكيلة منتخب الأوروغواي المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: فيرناندو موسليرا

خط الدفاع: فاريلا / دييجو جودين / ماريا خيمينيز / دييغو لاكسالت

خط الوسط: نانديز / رودريجو بنتانكيور / ماتياس فيسينو / غاستون سيلفا

خط الهجوم: لويس سواريز / إدينسون كافاني

قائمة منتخب ويلز في فترة التوقف الدولي الحالية

واين هينيسي / كريس / بن ديفيس / جيمس شيستر / أشلي ويليامز / جو آلان / أندي كينغ / سام فوكس / جاريث بيل / جون / هاري ويلسون / أدم / توم / كريس ماكسويل / مايكل / بيلي / لي إيفانز / مارلي / روبرتس / راين / بن / توم

المدرب: الويلزي راين غيغز

نتائج أخر 5 مباريات لمنتخب الأوروغواي

فنزويلا 0/0 الاوروغواي / تصفيات كأس العالم روسيا 2018

الأوروغواي 2/4 بوليفيا / تصفيات كأس العالم روسيا 2018

بولندا 0/0 الأوروغواي / مباراة ودية

النمسا 1/2 الأوروغواي / مباراة ودية

الأوروغواي 0/2 جمهورية التشيك / مباراة ودية

نتائج أخر 5 مباريات لمنتخب ويلز

جورجيا 1/0 ويلز / تصفيات كأس العالم روسيا 2018

ويلز 1/0 جمهورية إيرلندا / تصفيات كأس العالم روسيا 2018

فرنسا 0/2 ويلز / مباراة ودية

ويلز 1/1 بنما / مباراة ودية

الصين 6/0 ويلز / مباراة ودية

مجموعة الأوروغواي في مونديال روسيا 2018

يتواجد منتخب الأوروغواي في المجموعة الأولى في مونديال روسيا المقبل، وذلك بجوار كلاً من مستضيف البطولة منتخب روسيا، إضافة إلى المنتخب الوطني المصري وأيضاً منتخب السعودية

جدول مباريات الأوروغواي في مونديال روسيا 2018

الجولة الأولى: الأوروغواي / مصر ، 15 يونيو 2018

الجولة الثانية: الأوروغواي / السعودية ، 20 يونيو 2018

الجولة الثالثة: الأوروغواي / روسيا ، 25 يونيو 2018

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