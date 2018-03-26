البدري يُفكر جدياً في استعادة أحمد الشيخ الصيف المقبل

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الإثنين الموافق لليوم السادس والعشرين من شهر مارس الحالي أن الكابتن حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بات يُفكر جدياً في استعادة النجم أحمد الشيخ من جديد في الصيف المقبل.

حيث أشارت التقارير إلى أن الكابتن حسام البدري لا يزال يبحث عن حلول من أجل تعويض رحيل النجم عبد الله السعيد عن صفوف القلعة الحمراء عقب نهاية الموسم الحالي مباشرة، وذلك بسبب أزمة توقيعه لنادي الزمالك قبل توقيع عقده الجديد مع النادي الأهلي.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن الكابتن حسام البدري من المقرر أن يجتمع مع لجنة الكرة بالنادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي حالياً، وذلك من أجل مناقشة هذا الملف قبل انطلاقة الموسم المقبل واتخاذ قرار نهائي بخصوص بديل النجم عبد الله السعيد.

ويأتي تفكير الكابتن حسام البدري في استعادة النجم أحمد الشيخ، نظراً إلى المستوى الملفت للغاية الذي قدمه اللاعب مع نادي الاتفاق السعودي، وذلك منذ انتقاله إليه في الميركاتو الشتوي الماضي على سبيل الإعارة.

ولا شك أن العائق الأبرز أمام إنهاء إعارة النجم أحمد الشيخ أو حتى عودته مجدداً إلى النادي الأهلي، هي العروض المغرية للغاية التي وصلت إلى اللاعب في الآونة الأخيرة من طرف بعض الأندية الخليجية.