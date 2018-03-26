الأهلي يختتم تحضيراته اليوم استعداداً لملاقاة الفجيرة الإماراتي ودياً

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يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحضيراته اليوم على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك من أجل الاستعداد لملاقاة مضيفه فريق الفجيرة الإماراتي في إطار مباراة ودية بمناسبة مرور 50 عاماً على تأسيس النادي الإماراتي الذي يتولى تدريبه في الوقت الحالي النجم الأرجنتيني السابق دييغو أرماندو مارادونا.

ويغيب عن فريق الأهلي في هذه المباراة الودية كامل عناصره الدولية سواء المصريين أو حتى الأجانب الأربعة، وذلك نظراً لتواجد كلاً منهم في الوقت الحالي في معسكرات المنتخبات أثناء فترة التوقف الدولي الحالية.

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كما يغيب أيضاً حارس مرمى فريق الأهلي شريف إكرامي، وذلك بعدما تعرض إلى الإصابة قبل سفر بعثة المارد الأحمر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، مما جعل الدكتور خالد محمود طبيب النادي الأهلي يمنحه راحة سلبية من التدريبات لمدة 48 ساعة.

أما النجم وليد سليمان يغيب هو أيضاً عن هذه المباراة الودية، ولكن ذلك بسبب مرض ابنته ودخولها إحدى المستشفيات في العاصمة المصرية القاهرة، مما جعله يعتذر للجهاز الفني لفريق الأهلي عن عدم السفر رفقة بعثة المارد الأحمر إلى دولة الإمارات العربية.

وعقب نهاية المباراة مباشرة سوف تتوجه بعثة فريق الأهلي في اليوم التالي إلى العاصمة المصرية القاهرة، وذلك من أجل بدء التحضيرات استعداداً لملاقاة فريق طنطا في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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