لاعب عالمي جديد يدخل في حسابات الأهلي قبل موعد الميركاتو الصيفي

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ذكرت تقارير صحفية مصرية مقربة من النادي الأهلي اليوم الإثنين الموافق لليوم السادس والعشرين من شهر مارس الحالي، أن النادي الأهلي عاد من جديد لكي يدخل في حساباته لاعب عالمي جديد قبل موعد الميركاتو الصيفي المقبل.

حيث أشارت التقارير إلى أن أحد وكلاء اللاعبين قام بعرض النجم السوري عمر السومة مهاجم النادي الأهلي السعودي على مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، وذلك من أجل التعاقد معه بشكل رسمي عقب نهاية الموسم الحالي مباشرة في ظل رغبة اللاعب في خوض تجربة احترافية جديدة.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب سوف يقوم بعرض ذلك الملف الهام للغاية في الاجتماع المقبل مع الكابتن حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وفي حالة الحصول على موافقة الكابتن حسام البدري، لن يكون إتمام الصفقة بنجاح أمراً صعباً على الإطلاق على النادي الأهلي، وخاصة في ظل العلاقة القوية التي تجمع بين الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي وبين المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية والرئيس الشرفي للنادي الأهلي.

ومن جانبه كان المستشار تركي آل الشيخ قد وعد جماهير النادي الأهلي في الآونة الأخيرة، أنه سوف يُساهم في تعاقد النادي الأهلي مع صفقات من الطراز الرفيع عقب نهاية الموسم الحالي مباشرة، وذلك حتى يتمكن المارد الأحمر من الفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا إضافة إلى المنافسة بقوة على مونديال الأندية.

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