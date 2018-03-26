إيهاب جلال يُقرر التحضير للموسم المقبل في أوروبا

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الإثنين الموافق لليوم السادس والعشرين من شهر مارس الحالي أن الكابتن إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قد قرر أن تكون تحضيرات فريقه استعداداً لانطلاقة الموسم المقبل في القارة الأوروبية.

حيث أشارت التقارير إلى أن الكابتن إيهاب جلال يرى أن المعسكر الذي سوف يُقام في إحدى الدول الأوروبية عقب نهاية مونديال روسيا مباشرة، سوف يكون هو البوابة من أجل عودة نادي الزمالك من جديد إلى منصة التتويجات.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن الكابتن إيهاب جلال يرى أن المعسكر الخارجي الذي يرغب في إقامته سوف يُساهم بشكل كبير للغاية في خلق التجانس بين لاعبي فريق الزمالك، وخاصة وأن النادي مقبل على التعاقد مع صفقات جديدة في الصيف المقبل، إضافة إلى التخلص من بعض العناصر الزائدة على الفريق.

ولا يزال فريق الزمالك يُنافس في الموسم الحالي فقط على المركز الثاني في مسابقة الدوري المصري الممتاز، وذلك حتى يحجز مقعده من جديد في مسابقة دوري أبطال أفريقيا في نسخة العام المقبل 2019، وإضافة إلى ذلك تبقى أمامه مهمة الفوز بلقب كأس مصر في نهاية الموسم.

أما الهدف الأسمى لفريق الزمالك في بقية أشهر العام الحالي، سوف يكون هو المنافسة بكل قوة على لقب البطولة العربية للأندية، وخاصة في ظل الجوائز المالية المرتفعة التي خصصها الاتحاد العربي لكرة القدم اعتباراً من النسخة الجديدة للعام الحالي 2018.

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