الاتحاد الإسباني يُغري لاعبي منتخب إسبانيا بمكافآت خيالية للفوز بالمونديال

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كشفت صحيفة “أس” الإسبانية اليوم الإثنين الموافق لليوم السادس والعشرين من شهر مارس الحالي عن المكافآت الخالية التي قام الاتحاد الإسباني لكرة القدم برصدها لكل لاعب في منتخب إسبانيا، وذلك سعياً لتحفيز لاعبي المنتخب الإسباني من أجل الفوز بلقب مونديال روسيا المقبل.

حيث أشارت الصحيفة إلى أن الاتحاد الإسباني لكرة القدم قرر صرف مبلغ 30 ألف يورو لكل لاعب في منتخب إسبانيا، وذلك في حالة نجاح المنتخب الإسباني في تخطي دور المجموعات في مونديال روسيا المقبل.

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كما أضافت الصحيفة أيضاً أن الاتحاد الإسباني لكرة القدم قرر أيضاً صرف مبلغ 95 ألف يورو إضافية لكل لاعب في منتخب إسبانيا، وذلك حالة نجاح المنتخب الإسباني في الوصول إلى المباراة النهائية في مونديال روسيا دون الفوز بلقب المونديال.

أما في حالة الوصول إلى المباراة النهائية في مونديال روسيا وأيضاً الفوز بلقب المونديال، حينها سوف يتم صرف مبلغ 125 ألف يورو لكل لاعب منتخب إسبانيا كمكافأة لهم على العطاء الغزير طوال المونديال.

ويتواجد المنتخب الإسباني في مجموعة صعبة نوعاً ما في مونديال روسيا المقبل، وذلك بجوار جاره العنيد منتخب البرتغال بطل أمم أوروبا في النسخة الأخيرة، إضافة إلى منتخب آخر عنيد وهو منتخب إيران، وأيضاً منتخب أشد عنداً وهو منتخب المغرب الشقيق.

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