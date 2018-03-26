الزمالك يقترب رسمياً من خطف “مجدى أفشة” من الأهلي

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الإثنين الموافق لليوم السادس والعشرين من شهر مارس الحالي أن نادي الزمالك بات على مشارف التعاقد بشكل رسمي مع اللاعب الموهوب محمد مجدى أفشة متوسط ميدان نادي إنبي، وذلك في ظل الصراع الشرس بينه وبين النادي الأهلي من أجل ضم اللاعب في الصيف المقبل.

حيث أشارت التقارير إلى أن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، قد وصل إلى مرحلة متقدمة للغاية في المفاوضات مع مجلس إدارة نادي إنبي برئاسة علاء خشب، وذلك من أجل حسم الصفقة بشكل رسمي ونهائي قبل نهاية الموسم الحالي.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن إصرار مجلس إدارة نادي الزمالك على خطف اللاعب من النادي الأهلي، يأتي بناءً على رغبة كبيرة للغاية من طرف الكابتن إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

ولعل ما يجعل رغبة الكابتن إيهاب جلال أكبر هي الإصابات الكثيرة التي يتعرض لها كلاً من ثنائي خط وسط الميدان أيمن حفني إضافة إلى محمد إبراهيم، مما كان له تأثيراً سلبياً للغاية على مستوى ونتائج فريق الزمالك في الموسم الحالي.

وفي حالة نجاح مجلس إدارة نادي الزمالك في إتمام الصفقة بنجاح، من المتوقع أن تصل قيمتها إلى مبلغ مليون ونصف دولار، على أن يتم تحديد الراتب السنوي لللاعب فيما بعد أو تحديداً عقب توقيعه بشكل رسمي على عقد انتقاله إلى نادي الزمالك.

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