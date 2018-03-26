موعد مباراة مصر واليونان الودية الثلاثاء 27/3/2018 استعداداً للمونديال والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة مصر واليونان الودية استعداداً للمونديال، يواجه المنتخب الوطني المصري نظيره منتخب اليونان في مساء يوم الثلاثاء الموافق لليوم السابع والعشرين من شهر مارس الحالي على أرض دولة سويسرا، وذلك في إطار مباراة دولية ودية تحضيراً من أجل المشاركة في مونديال روسيا المقبل بالنسبة إلى المنتخب المصري.

موعد مباراة مصر واليونان

ستُقام مباراة مصر واليونان في مساء يوم الثلاثاء الموافق لليوم السابع والعشرين من شهر مارس الحالي على أرض دولة سويسرا، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة مصر واليونان

ستكون مباراة مصر واليونان منقولة بشكل حصري عبر شاشة قناة أون سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما سوف يكون جنرال التعليق الكابتن مدحت شلبي هو معلق المباراة.

قائمة منتخب مصر في فترة التوقف الدولي الحالية

حراسة المرمى: عصام الحضري / محمد الشناوي / أحمد الشناوي / محمد عواد

خط الدفاع: أحمد فتحي / أحمد المحمدي / عمر جابر / سعد الدين سمير / علي جبر / أحمد حجازي / أيمن أشرف / محمد عبد الشافي

خط الوسط: حسام عاشور / طارق حامد / محمد النني / عبد الله السعيد / محمود حسن تريزيجيه / محمد صلاح / محمود عبد المنعم كهربا / محمود عبد الرازق شيكابالا / محمد مجدى أفشة / مؤمن زكريا / رمضان صبحي / عمرو وردة / سام مرسي / حسين الشحات

خط الهجوم: مروان محسن / أحمد حسن كوكا

تشكيلة منتخب مصر المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: أحمد المحمدي / سعد الدين سمير / أحمد حجازي / أيمن أشرف

خط الوسط: طارق حامد / محمد النني / عبد الله السعيد / محمد صلاح / محمود حسن تريزيجيه

خط الهجوم: مروان محسن

المدرب: الأرجنتيني هيكتور كوبر

نتائج أخر 5 مباريات لمنتخب مصر

أوغندا 0/1 مصر / تصفيات كأس العالم روسيا 2018

مصر 0/1 أوغندا / تصفيات كأس العالم روسيا 2018

مصر 1/2 الكونغو / تصفيات كأس العالم روسيا 2018

غانا 1/1 مصر / تصفيات كأس العالم روسيا 2018

مصر 2/1 البرتغال / مباراة ودية

نتائج أخر 5 مباريات لمنتخب اليونان

قبرص 2/1 اليونان / تصفيات كأس العالم روسيا 2018

اليونان 0/4 جبل طارق / تصفيات كأس العالم روسيا 2018

كرواتيا 1/4 اليونان / تصفيات كأس العالم روسيا 2018

اليونان 0/0 كرواتيا / تصفيات كأس العالم روسيا 2018

اليونان 1/0 سويسرا / مباراة ودية

مجموعة مصر في مونديال روسيا 2018

يتواجد المنتخب الوطني المصري في المجموعة الأولى في مونديال روسيا المقبل، وذلك بجوار كلاً من مستضيف المونديال منتخب روسيا، إضافة إلى منتخب الأوروغواي وأيضاً منتخب السعودية الشقيق

جدول مباريات مصر في مونديال روسيا 2018

الجولة الأولى: مصر / الأوروغواي ، 15 يونيو 2018

الجولة الثانية: مصر / روسيا ، 19 يونيو 2018

الجولة الثالثة: مصر / السعودية ، 25 يونيو 2018

مقدمة عن مباراة مصر واليونان

يدخل المنتخب الوطني المصري مباراته الودية الثانية تحضيراً من أجل المشاركة في مونديال روسيا المقبل عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه، وخاصة بعد الخسارة القاسية في اللحظات الأخيرة التي تعرض لها في المباراة الودية الماضية أمام منتخب البرتغال.

حيث تقدم المنتخب المصري على حساب نظيره منتخب البرتغال بهدف وحيد سجله النجم محمد صلاح، إلا أن منتخب البرتغال تمكن في نهاية المطاف من العودة مجدداً في المباراة وقلب الطاولة على أحفاد الفراعنة في الدقائق الأربعة المضافة من الوقت الضائع من عمر المباراة.

وقد نجح في تسجيل الهدفين لمصلحة منتخب البرتغال الدون كريستيانو رونالدو، مما يؤكد بالتالي على وجود بعض العيوب الدفاعية التي يحتاج الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب المصري إلى إصلاحها قبل موعد انطلاقة مونديال روسيا المقبل.

ولا شك أن اصطدام المنتخب المصري منذ الجولة الأولى في المونديال بُمنتخب عنيد وصعب المراس مثل منتخب الأوروغواي، يضع المزيد من الضغوطات على الجهاز الفني للمنتخب المصري والذي يجب عليه تجهيز أحفاد الفراعنة بأفضل صورة ممكنة حتى يكون الجميع في أفضل مستوى له في الموعد المنتظر.

وعقب نهاية المباراة الودية أمام منتخب اليونان، تنتهي بذلك فترة التوقف الدولي الحالية وينتهي معها المعسكر الإعدادي الأول لأحفاد الفراعنة تحضيراً من أجل المشاركة في مونديال روسيا المقبل، علماً بأن المعسكر الثاني والختامي قبل المونديال مباشرة سوف يكون في منتصف شهر مايو المقبل أي عقب نهاية الموسم الحالي.

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