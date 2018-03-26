موعد مباراة فرنسا وروسيا الودية الثلاثاء 27/3/2018 استعداداً للمونديال والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة فرنسا وروسيا الودية استعداداً للمونديال، يستقبل منتخب روسيا نظيره منتخب فرنسا في مساء يوم الثلاثاء الموافق لليوم السابع والعشرين من شهر مارس الحالي في مدينة زينيت الروسية، وذلك في إطار مباراة دولية ودية تحضيراً من أجل المشاركة في مونديال روسيا المقبل.

موعد مباراة فرنسا وروسيا

ستُقام مباراة فرنسا وروسيا في مساء يوم الثلاثاء الموافق لليوم السابع والعشرين من شهر مارس الحالي في مدينة زينيت الروسية، وذلك في تمام الساعة 17:50 مساءً بتوقيت القاهرة والساعة 18:50 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة 19:50 مساءً بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة فرنسا وروسيا

ستكون مباراة فرنسا وروسيا منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق نوفل باشي هو معلق المباراة.

قائمة منتخب فرنسا في فترة التوقف الدولي الحالية

حراسة المرمى: هوغو لوريس / ألفونس أريولا / ستيف مانداندا

خط الدفاع: جبريل سيديبي / رافاييل فاران / لوران كوسيلني / صامويل أومتيتي / لوكاس دين / لوكاس هيرنانديز / كيمبيمبي / بنجامين بافارد

خط الوسط: نغولو كانتي / توماس ليمار / بليز ماتويدي / بول بوغبا / أدريان رابيو / كورنتان توليسو / عثماني ديمبيلي / أنطوني مارسيال / فلوريان توفان

خط الهجوم: وسام بن يدر / أوليفيه جيرو / أنطوان غريزمان / كيليان مبابي

تشكيلة منتخب فرنسا المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: هوغو لوريس

خط الدفاع: جبريل سيديبي / رافاييل فاران / صامويل أومتيتي / لوكاس هيرنانديز

خط الوسط: نغولو كانتي / بليز ماتويدي / بول بوغبا / توماس ليمار

خط الهجوم: أنطوان غريزمان / كيليان مبابي

المدرب: الفرنسي ديدييه ديشان

نتائج أخر 5 مباريات لمنتخب فرنسا

بلغاريا 1/0 فرنسا / تصفيات كأس العالم روسيا 2018

فرنسا 1/2 بيلاروسيا / تصفيات كأس العالم روسيا 2018

فرنسا 0/2 ويلز / مباراة ودية

ألمانيا 2/2 فرنسا / مباراة ودية

فرنسا 3/2 كولومبيا / مباراة ودية

نتائج أخر 5 مباريات لمنتخب روسيا

روسيا 2/4 كوريا الجنوبية / مباراة ودية

روسيا 1/1 ايران / مباراة ودية

روسيا 1/0 الأرجنتين / مباراة ودية

روسيا 3/3 إسبانيا / مباراة ودية

روسيا 3/0 البرازيل / مباراة ودية

مجموعة فرنسا وروسيا في مونديال روسيا 2018

يتواجد منتخب فرنسا في المجموعة الثالثة في مونديال روسيا المقبل، وذلك بجوار كلاً من منتخب الدنمارك، إضافة إلى منتخب بيرو وأيضاً منتخب أستراليا

يتواجد منتخب روسيا في المجموعة الأولى في مونديال روسيا المقبل، وذلك بجوار كلاً منتخب الأوروغواي، إضافة إلى المنتخب الوطني المصري وأيضاً منتخب السعودية الشقيق

جدول مباريات فرنسا في مونديال روسيا 2018

الجولة الأولى: فرنسا / أستراليا ، 16 يونيو 2018

الجولة الثانية: فرنسا / بيرو ، 21 يونيو 2018

الجولة الثالثة: فرنسا / الدنمارك ، 26 يونيو 2018

جدول مباريات روسيا في مونديال روسيا 2018

الجولة الأولى: روسيا / السعودية ، 14 يونيو 2018

الجولة الثانية: روسيا / مصر ، 19 يونيو 2018

الجولة الثالثة: روسيا / الأوروغواي ، 25 يونيو 2018

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