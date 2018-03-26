موعد مباراة تونس وكوستاريكا الودية الثلاثاء 27/3/2018 استعداداً للمونديال والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة تونس وكوستاريكا الودية استعداداً للمونديال، يواجه المنتخب التونسي نظيره منتخب كوستاريكا في مساء يوم الثلاثاء الموافق لليوم السابع والعشرين من شهر مارس الحالي على ملعب أليانز ريفييرا في جنوب فرنسا، وذلك في إطار مباراة دولية ودية تحضيراً من أجل المشاركة في مونديال روسيا المقبل.

موعد مباراة تونس وكوستاريكا

ستُقام مباراة تونس وكوستاريكا في مساء يوم الثلاثاء الموافق لليوم السابع والعشرين من شهر مارس الحالي على ملعب أليانز ريفييرا في جنوب فرنسا، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة تونس وكوستاريكا

ستكون مباراة تونس وكوستاريكا منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات أبوظبي الرياضية على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة أبوظبي الرياضية الثانية المفتوحة هي الناقلة للمباراة.

قائمة منتخب تونس في فترة التوقف الدولي الحالية

فاروق بن مصطفى / أيمن المثلوثي / معز بن شريفية / معز حسن / حمدي النقاز / علي معلول / خليل شمام / أسامة الحدادي / ديلان برون / يوهان بن علوان / ياسين مرياح / صيام بن يوسف / رامي البدوي / فرجاني ساسي / محمد أمين بن عمر / كريم العواضي / إلياس السخيري / أحمد خليل / غازي العيادي / سيف الدين الخاوي / بسام الصرارفي / نعيم السليتي / وهبي الخزري / يوسف المساكني / أنيس البدري / طه ياسين الخنيسي / علاء المرزوقي / فخر الدين بن يوسف

تشكيلة منتخب تونس المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: معز بن شريفية

خط الدفاع: حمدي النقاز / رامي البدوي / صيام بن يوسف / علي معلول

خط الوسط: فرجاني ساسي / محمد أمين بن عمر / فخر الدين بن يوسف / نعيم السليتي / وهبي الخزري

خط الهجوم: طه ياسين الخنيسي

المدرب: التونسي نبيل معلول

قائمة منتخب كوستاريكا في فترة التوقف الدولي الحالية

حراسة المرمى: كيلور نافاس / ليونيل موريرا / كيفن بريسينيو

خط الدفاع: كريستيان غامبوا / إيان سميث / كيندال واتسون / بريان أوفيدو / فرانسيسكو كالبو / رونالد ماتاريتا / جوني أكوستا / جيانكارلو غونزاليس / أوسكار دوارتي

خط الوسط: ويلمر ازوفيفا / ديفيد جوزمان / رودني والاس / تيخيدا / سيلسو بورخيس / سيغورا / دانييل كوليندريس / بريان رويز

خط الهجوم: يندريك رويز / خوسيه ميتشل / ماركو اورينا

نتائج أخر 5 مباريات لمنتخب تونس

تونس 1/2 جمهورية الكونغو الديمقراطية / تصفيات كأس العالم روسيا 2018

جمهورية الكونغو الديمقراطية 2/2 تونس / تصفيات كأس العالم روسيا 2018

غينيا 4/1 تونس / تصفيات كأس العالم روسيا 2018

تونس 0/0 ليبيا / تصفيات كأس العالم روسيا 2018

تونس 0/1 إيران / مباراة ودية

نتائج أخر 5 مباريات لمنتخب كوستاريكا

كوستاريكا 1/1 الهندوراس / تصفيات كأس العالم روسيا 2018

بنما 1/2 كوستاريكا / تصفيات كأس العالم روسيا 2018

إسبانيا 0/5 كوستاريكا / مباراة ودية

المجر 0/1 كوستاريكا / مباراة ودية

إسكتلندا 1/0 كوستاريكا / مباراة ودية

مجموعة تونس وكوستاريكا في مونديال روسيا 2018

يتواجد منتخب تونس في المجموعة السابعة في مونديال روسيا المقبل، وذلك بجوار كلاً من منتخب إنجلترا، إضافة إلى منتخب بلجيكا وأيضاً منتخب بنما

يتواجد منتخب كوستاريكا في المجموعة الخامسة في مونديال روسيا المقبل، وذلك بجوار كلاً من منتخب البرازيل، إضافة إلى منتخب صربيا وأيضاً منتخب سويسرا

جدول مباريات تونس في مونديال روسيا 2018

الجولة الأولى: تونس / إنجلترا ، 18 يونيو 2018

الجولة الثانية: تونس / بلجيكا ، 23 يونيو 2018

الجولة الثالثة: تونس / بنما ، 28 يونيو 2018

جدول مباريات كوستاريكا في مونديال روسيا 2018

الجولة الأولى: كوستاريكا / صربيا ، 17 يونيو 2018

الجولة الثانية: كوستاريكا / البرازيل ، 22 يونيو 2018

الجولة الثالثة: كوستاريكا / سويسرا ، 27 يونيو 2018

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