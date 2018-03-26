العروض تنهال بقوة على نجم الأهلي باكا سعياً لضمه الصيف المقبل

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الإثنين الموافق لليوم السادس والعشرين من شهر مارس الحالي أن العروض قد بدأت تنهال وبقوة من طرف أندية الخليج العربي، وذلك من أجل التعاقد مع الجنوب أفريقي باكا لاعب النادي الأهلي في الصيف المقبل.

حيث أشارت التقارير إلى أن بعض أندية الدوري السعودي للمحترفين، إضافة إلى بعض أندية دوري الخليج العربي الإماراتي معجبة بشدة باللاعب الجنوب أفريقي باكا، مما سوف يجعل الصراع من أجل الظفر بخدماته شرساً للغاية في الميركاتو الصيفي المقبل.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن الكابتن حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لن يُمانع رحيل الجنوب أفريقي باكا، ولكن ذلك لن يحدث إلا مقابل شرط واحد فقط لا غير وهو أن يكون رحيله على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد قابل للتجديد.

وكان الجنوب أفريقي باكا على مشارف الرحيل عن صفوف النادي الأهلي في الميركاتو الشتوي الماضي، إلا أن النادي الأهلي أبقى عليه حتى نهاية الموسم الحالي لكي يتمكن من الحصول على فرصة يُثبت فيها نفسه مع المادر الأحمر.

وعلى الرغم من حصول اللاعب على هذه الفرصة وإثبات نفسه وقدراته نوعاً ما، إلا أن رحيله أو بقائه مع النادي الأهلي سوف يكون مرتبطاً بنسبة كبيرة للغاية بمصير بقية اللاعبين الأجانب في صفوف فريق الأهلي.

وهم النيجيري جونيور أجاي والتونسي علي معلول وأيضاً المغربي وليد أزارو، إن رحل أي منهم عن صفوف القلعة الحمراء عقب نهاية الموسم الحالي مباشرة، حينها سوف يبقى الجنوب أفريقي باكا مع النادي الأهلي في الموسم المقبل.

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