علي جبر يصدم جماهير الزمالك ويرفض العودة بعد المونديال

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كشفت مصادر صحفية مصرية مقربة من نادي الزمالك اليوم الأثنين الموافق لليوم السادس والعشرين من شهر مارس الحالي عن موقف النجم علي جبر من العودة من جديد إلى صفوف نادي الزمالك عقب نهاية فترة إعارته الحالية مع نادي وست بروميتش ألبيون الإنجليزي.

حيث أشارت المصادر إلى أن النجم علي جبر قد رفض نهائياً فكرة العودة من جديد إلى صفوف نادي الزمالك قبل انطلاقة الموسم المقبل، وذلك حتى لو لم يقم نادي وست بروميتش ألبيون بشرائه بشكل نهائي من نادي الزمالك في الفترة المتبقية من عمر الموسم الحالي.

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كما أضافت المصادر أيضاً يأمل في الاستمرار في القارة الأوروبية بعد نهاية الموسم الحالي، وذلك سواء مع نادي وست بروميتش ألبيون أو حتى مع أي نادي آخر في القارة الأوروبية، علماً بأنه سوف يتخذ القرار النهائي بشكل مستقبله عقب نهاية مونديال روسيا مباشرة.

ولعل ما يُعزز آمال المدافع علي جبر في الانتقال إلى نادي آخر في القارة الأوروبية، هو مونديال روسيا المقبل والذي سوف يُشارك فيه بصفة أساسية رفقة المنتخب الوطني المصري، مما سوف يجعل الإهتمام به كبير نوعاً ما من طرف الأندية الأوروبية.

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