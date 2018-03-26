موعد مباراة ألمانيا والبرازيل الودية الثلاثاء 27/3/2018 استعداداً للمونديال والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة ألمانيا والبرازيل الودية استعداداً للمونديال، يستقبل منتخب ألمانيا نظيره منتخب البرازيل في مساء يوم الثلاثاء الموافق لليوم السابع والعشرين من شهر مارس الحالي على الملعب الأولمبي في العاصمة الألمانية برلين، وذلك في إطار مباراة دولية ودية تحضيراً من أجل المشاركة في مونديال روسيا المقبل.

موعد مباراة ألمانيا والبرازيل

ستُقام مباراة ألمانيا والبرازيل في مساء يوم الثلاثاء الموافق لليوم السابع والعشرين من شهر مارس الحالي على الملعب الأولمبي في العاصمة الألمانية برلين، وذلك في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة والساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة ألمانيا والبرازيل

ستكون مباراة ألمانيا والبرازيل منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة.

قائمة منتخب البرازيل في فترة التوقف الدولي الحالية

حراسة المرمى: أليسون بيكر / مورايس / نيتو

خط الدفاع: داني ألفيس / مارسيلو / فيليبي لويس / ماركينيوس / فاغنر / جواو ميراندا / رودريجو كايو / تياغو سيلفا / جيروميل

خط الوسط: كارلوس كاسيميرو / فيرناندينيو / باولينيو / ريناتو / فيليبي كوتينيو / ويليان / فريد / أندرسون تاليسكا / دوغلاس كوستا

خط الهجوم: روبيرتو فيرمينو / جابرييل جيسوس / ويليان خوسيه / تايسون

تشكيلة منتخب البرازيل المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: داني ألفيس / تياغو سيلفا / ماركينيوس / مارسيلو

خط الوسط: كارلوس كاسيميرو / فيرناندينيو / فيليبي كوتينيو / ويليان / دوغلاس كوستا

خط الهجوم: روبيرتو فيرمينو

المدرب: البرازيلي تيتي

قائمة منتخب ألمانيا في فترة التوقف الدولي الحالية

تير شتيغن / كيفن تراب / بيرند لينو / مارفين بلاتنهارت / جوناس هيكتور / ماتياس جينتر / ماتس هوميلس / أنطونيو روديغر / جيروم بواتينغ / جوشوا كيميتش / نيكولاس سولي / سامي خضيرة / يوليان دراكسلر / توني كروس / ساندرو فاغنر / مسعود أوزيل / تيمو فيرنر / توماس مولر / إيمري كان / سيباستيان رودي / ليروي ساني / إلكاي غوندوغان / جوليان براندت / ماريو غوميز / لارس / ليون غوريتسكا

تشكيلة منتخب ألمانيا المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: تير شتيغن

خط الدفاع: جوشوا كيميتش / جيروم بواتينغ / ماتس هوميلس / جوناس هيكتور

خط الوسط: إلكاي غوندوغان / توني كروس / مسعود أوزيل / ليروي ساني / توماس مولر

خط الهجوم: تيمو فيرنر

المدرب: الألماني يواخيم لوف

نتائج أخر 5 مباريات لمنتخب البرازيل

بوليفيا 0/0 البرازيل / تصفيات كأس العالم روسيا 2018

البرازيل 0/3 تشيلي / تصفيات كأس العالم روسيا 2018

اليابان 3/1 البرازيل / مباراة ودية

إنجلترا 0/0 البرازيل / مباراة ودية

روسيا 3/0 البرازيل / مباراة ودية

نتائج أخر 5 مباريات لمنتخب ألمانيا

إيرلندا الشمالية 3/1 ألمانيا / تصفيات كأس العالم روسيا 2018

ألمانيا 1/5 اذربيجان / تصفيات كأس العالم روسيا 2018

إنجلترا 0/0 ألمانيا / مباراة ودية

ألمانيا 2/2 فرنسا / مباراة ودية

ألمانيا 1/1 إسبانيا / مباراة ودية

مجموعة ألمانيا والبرازيل في مونديال روسيا 2018

يتواجد منتخب ألمانيا في المجموعة السادسة في مونديال روسيا المقبل، وذلك بجوار كلاً من منتخب السويد، إضافة إلى منتخب المكسيك وأيضاً منتخب كوريا الجنوبية

يتواجد منتخب البرازيل في المجموعة الخامسة في مونديال روسيا المقبل، وذلك بجوار كلاً من منتخب صربيا، إضافة إلى منتخب سويسرا وأيضاً منتخب كوستاريكا

جدول مباريات ألمانيا في مونديال روسيا 2018

الجولة الأولى: ألمانيا / المكسيك ، 17 يونيو 2018

الجولة الثانية: ألمانيا / السويد ، 23 يونيو 2018

الجولة الثالثة: ألمانيا / كوريا الجنوبية ، 27 يونيو 2018

جدول مباريات البرازيل في مونديال روسيا 2018

الجولة الأولى: البرازيل / سويسرا ، 17 يونيو 2018

الجولة الثانية: البرازيل / كوستاريكا ، 22 يونيو 2018

الجولة الثالثة: البرازيل / صربيا ، 27 يونيو 2018

إحصائيات وأرقام هامة قبل مباراة ألمانيا والبرازيل

نجح منتخب ألمانيا في الفوز بلقب كأس العالم في النسخة الماضية من عمر البطولة، والتي كانت على أرض دولة البرازيل في صيف عام 2014، وذلك عقب فوزه في المباراة النهائية على حساب نظيره منتخب الأرجنتين بهدف وحيد مقابل لا شئ سجله اللاعب ماريو غوتزه

نجح منتخب البرازيل في الفوز بلقب كأس العالم لآخر مرة في صيف عام 2002، وذلك في النسخة التي نظمتها كلاً من كوريا الجنوبية واليابان، وذلك عقب فوزه على حساب نظيره منتخب ألمانيا في المباراة النهائية بهدفين مقابل لا شئ

تعرض المنتخب البرازيلي إلى نكسة تاريخية في النسخة الماضية من المونديال على أرضه، وذلك بعد خسارته الكارثية على يد منتخب ألمانيا في الدور نصف النهائي من عمر المسابقة بسبعة أهداف مقابل هدف واحد

حقق منتخب البرازيل المركز الرابع في النسخة الماضية من عمر المونديال

لم ينجح منتخب البرازيل في الفوز بأي لقب قاري منذ صيف عام 2007، وذلك حينما فاز بلقب كوبا أمريكا بعد فوزه في المباراة النهائية على حساب غريمه التقليدي منتخب الأرجنتين بثلاثة أهداف مقابل لا شئ

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