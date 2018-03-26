تعرف على حكم مباراة مصر واليونان الودية استعداداً للمونديال

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قامت الشركة المنظمة للمباراة الدولية الودية بين المنتخب الوطني المصري وبين نظيره منتخب اليونان اليوم الإثنين الموافق لليوم السادس والعشرين من شهر مارس الحالي بالإعلان عن طاقم التحكيم الذي سوف يُدير هذه المباراة الودية.

حيث قامت الشركة المنظمة بتعيين الحكم السويسري فاديا سان من أجل إدارة هذه المباراة، على أن يتكون طاقمه المعاون من سلادان وجين بيفيز كحكم راية، إضافة إلى ماركو كحكم رابع بينما لم يتم تعيين حكام الفيديو.

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ومن المقرر أن تُقام المباراة الودية الدولية بين المنتخب الوطني المصري وبين نظيره المنتخب اليوناني في مساء يوم غداً الثلاثاء على الأراضي السويسرية، علماً بأنها سوف تكون المباراة الودية الأخيرة في معسكر أحفاد الفراعنة المقام حالياً في دولة سويسرا.

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