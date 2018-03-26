موعد مباراة السعودية وبلجيكا الودية الثلاثاء 27/3/2018 استعداداً للمونديال والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة السعودية وبلجيكا الودية استعداداً للمونديال، يستقبل منتخب بلجيكا نظيره منتخب السعودية في مساء يوم الثلاثاء الموافق لليوم السابع والعشرين من شهر مارس الحالي في العاصمة البلجيكية بروكسل، وذلك في إطار مباراة دولية ودية تحضيراً من أجل المشاركة في مونديال روسيا المقبل.

موعد مباراة السعودية وبلجيكا

ستُقام مباراة السعودية وبلجيكا في مساء يوم الثلاثاء الموافق لليوم السابع والعشرين من شهر مارس الحالي في العاصمة البلجيكية بروكسل، وذلك في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة والساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة السعودية وبلجيكا

ستكون مباراة السعودية وبلجيكا منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات السعودية الرياضية على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة السعودية الرياضية الأولى هي الناقلة للمباراة.

قائمة منتخب السعودية في فترة التوقف الدولي الحالية

ياسر المسيليم / وليد عبدالله / فواز القرني / محمد العويس / ياسر الشهراني / سعيد المولد / أسامة هوساوي / عمر هوساوي / معتز هوساوي / محمد جحفلي / حسن معاذ / منصور الحربي / محمد الكويكبي / عبدالله الخيبري / إبراهيم غالب / عبدالملك الخيبري / أحمد الفقي / عبدالله عطيف / سالم الدوسري / محمد كنو / تيسير الجاسم / حسين المقهوي / سلمان المؤشر / عبدالفتاح عسيري / يحيى الشهري / فهد المولد / مهند عسيري / محمد السهلاوي

تشكيلة منتخب السعودية المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: ياسر المسيليم

خط الدفاع: سعيد المولد / أسامة هوساوي / معتز هوساوي / ياسر الشهراني

خط الوسط: عبدالله عطيف / عبدالملك الخيبري / سلمان المؤشر / تيسير الجاسم / يحيى الشهري

خط الهجوم: فهد المولد

المدرب: الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي

قائمة منتخب بلجيكا في فترة التوقف الدولي الحالية

حراسة المرمى: تيبو كورتوا / سيمون مينيوليه / كوين / ماتز سيلس

خط الدفاع: توبي ألدرفايريلد / بوياتا / لوران سيمان / ديندونكر / فينسنت كومباني / جوردان لوكاكو / توماس مونييه / توماس فيرمايلين / يان فيرتونغن

خط الوسط: يانيك فيريرا كاراسكو / كيفن دي بروين / موسى ديمبيلي / مروان فيلايني / أنطوني / راجا ناينغولان / يوري تيليمانس / إكسل فيتسل / إيدين هازارد

خط الهجوم: ميتشي باتشواي / تورجان هازارد / روميلو لوكاكو / دريس ميرتينز / كيفين ميرالايس / ديفوك أوريجي

تشكيلة منتخب بلجيكا المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: توماس مونييه / فينسنت كومباني / يان فيرتونغن / جوردان لوكاكو

خط الوسط: موسى ديمبيلي / رادجا ناينغولان / كيفن دي بروين / إيدين هازارد

خط الهجوم: دريس ميرتينز / روميلو لوكاكو

المدرب: الإسباني روبيرتو مارتينيز

نتائج أخر 5 مباريات لمنتخب السعودية

البرتغال 0/3 السعودية / مباراة ودية

بلغاريا 0/1 السعودية / مباراة ودية

السعودية 0/3 مولدوفا / مباراة ودية

إيران 1/4 السعودية / مباراة ودية

السعودية 1/1 اوكرانيا / مباراة ودية

نتائج أخر 5 مباريات لمنتخب بلجيكا

اليونان 2/1 بلجيكا / تصفيات كأس العالم روسيا 2018

البوسنة والهرسك 4/3 بلجيكا / تصفيات كأس العالم روسيا 2018

بلجيكا 0/4 قبرص / تصفيات كأس العالم روسيا 2018

بلجيكا 3/3 المكسيك / مباراة ودية

بلجيكا 0/1 اليابان / مباراة ودية

مجموعة السعودية وبلجيكا في مونديال روسيا 2018

يتواجد منتخب السعودية في المجموعة الأولى في مونديال روسيا المقبل، وذلك بجوار كلاً من مستضيف البطولة منتخب روسيا، إضافة إلى منتخب الأوروغواي وأيضاً المنتخب الوطني المصري

يتواجد منتخب بلجيكا في المجموعة السابعة في مونديال روسيا المقبل، وذلك بجوار كلاً من منتخب إنجلترا، إضافة إلى منتخب بنما وأيضاً منتخب تونس الشقيق

جدول مباريات السعودية في مونديال روسيا 2018

الجولة الأولى: السعودية / روسيا ، 14 يونيو 2018

الجولة الثانية: السعودية / الأوروغواي ، 20 يونيو 2018

الجولة الثالثة: السعودية / مصر ، 25 يونيو 2018

جدول مباريات بلجيكا في مونديال روسيا 2018

الجولة الأولى: بلجيكا / بنما ، 18 يونيو 2018

الجولة الثانية: بلجيكا / تونس ، 23 يونيو 2018

الجولة الثالثة: بلجيكا / إنجلترا ، 28 يونيو 2018

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