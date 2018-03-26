موعد مباراة إنجلترا وإيطاليا الودية الثلاثاء 27/3/2018 استعداداً للمونديال والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة إنجلترا وإيطاليا الودية استعداداً للمونديال، يستقبل منتخب إنجلترا نظيره منتخب إيطاليا في مساء يوم الثلاثاء الموافق لليوم السابع والعشرين من شهر مارس الحالي على ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن، وذلك في إطار مباراة دولية ودية تحضيراً من أجل المشاركة في مونديال روسيا المقبل بالنسبة إلى منتخب إنجلترا.

موعد مباراة إنجلترا وإيطاليا

ستُقام مباراة إنجلترا وإيطاليا في مساء يوم الثلاثاء الموافق لليوم السابع والعشرين من شهر مارس الحالي على ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا وإيطاليا

ستكون مباراة إنجلترا وإيطاليا منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة.

قائمة منتخب إنجلترا في فترة التوقف الدولي الحالية

ديلي آلي / ريان برتراند / لويس كوك / جاك بوتلاند / إيريك داير / جو جوميز / جو هارت / جوردان هندرسون / أدم لالانا / جيسي لينغارد / جاك ليفرمور / هاري ماجوير / ألفي ماوسون / أليكس أوكسليد تشامبرلين / جوردان بيكفورد / نيك بوب / ماركوس راشفورد / داني روز / رحيم ستيرلينغ / جون ستونز / جيمس تاركوفسكي / كيران تريبير / جيمي فاردي / كايل ووكر / داني ويلباك / جاك ويلشير / أشلي يونغ

تشكيلة منتخب إنجلترا المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد

خط الدفاع: كايل ووكر / جون ستونز / إيريك داير / داني روز

خط الوسط: جوردان هندرسون / جاك ويلشير / رحيم ستيرلينغ / ماركوس راشفورد / داني ويلباك

خط الهجوم: جيمي فاردي

المدرب: الإنجليزي جاريث ساوثجيت

قائمة منتخب إيطاليا في فترة التوقف الدولي الحالية

حراسة المرمى: جانلويجي بوفون / جانلويجي دوناروما / بيرين

خط الدفاع: ليوناردو بونوتشي / أنجيلو أوغبونا / ماتيو دارميان / ماتيا دي تشيليو / فيراري / أليساندرو فلورينزي / دانييلي روجاني / سبينوزا / زاباكوستا

خط الوسط: جياكومو بونافينتورا / أندرياس كريستانتي / جاليارديني / جورجينيو / ماركو بارولو / لورينزو بيليجريني / ماركو فيراتي / أنطونيو كاندريفا

خط الهجوم: أندريا بيلوتي / تشيرو إيموبيلي / باتريك كوتروني / سيموني فيردي / تشيزا / لورينزو إنسيني

تشكيلة منتخب إيطاليا المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: جانلويجي بوفون

خط الدفاع: أليساندرو فلورينزي / ليوناردو بونوتشي / دانييلي روجاني / ماتيو دارميان

خط الوسط: جورجينيو / ماركو فيراتي / أنطونيو كاندريفا / ماركو بارولو / لورينزو إنسيني

خط الهجوم: تشيرو إيموبيلي

المدرب: الإيطالي دي بياجيو

نتائج أخر 5 مباريات لمنتخب إنجلترا

إنجلترا 0/1 سلوفينيا / تصفيات كأس العالم روسيا 2018

ليتوانيا 1/0 إنجلترا / تصفيات كأس العالم روسيا 2018

إنجلترا 0/0 ألمانيا / مباراة ودية

إنجلترا 0/0 البرازيل / مباراة ودية

هولندا 1/0 إنجلترا / مباراة ودية

نتائج أخر 5 مباريات لمنتخب إيطاليا

إيطاليا 1/1 مقدونيا / تصفيات كأس العالم روسيا 2018

ألبانيا 1/0 إيطاليا / تصفيات كأس العالم روسيا 2018

السويد 0/1 إيطاليا / تصفيات كأس العالم روسيا 2018

إيطاليا 0/0 السويد / تصفيات كأس العالم روسيا 2018

الأرجنتين 0/2 إيطاليا / مباراة ودية

مجموعة إنجلترا في مونديال روسيا 2018

يتواجد منتخب إنجلترا في المجموعة السابعة في مونديال روسيا المقبل، وذلك بجوار كلاً من منتخب بلجيكا، إضافة إلى منتخب تونس الشقيق وأيضاً منتخب بنما

جدول مباريات إنجلترا في مونديال روسيا 2018

الجولة الأولى: إنجلترا / تونس ، 18 يونيو 2018

الجولة الثانية: إنجلترا / بنما ، 24 يونيو 2018

الجولة الثالثة: إنجلترا / بلجيكا ، 28 يونيو 2018

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