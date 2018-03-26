موعد مباراة المغرب وأوزبكستان الودية الثلاثاء 27/3/2018 استعداداً للمونديال والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة المغرب وأوزبكستان الودية استعداداً للمونديال، يستقبل منتخب المغرب نظيره منتخب أوزبكستان في مساء يوم الثلاثاء الموافق لليوم السابع والعشرين من شهر مارس الحالي على ملعب محمد الخامس في مدينة كازابلانكا المغربية، وذلك في إطار مباراة دولية ودية تحضيراً من أجل المشاركة في مونديال روسيا المقبل بالنسبة إلى المنتخب المغربي.

موعد مباراة المغرب وأوزبكستان

ستُقام مباراة المغرب وأوزبكستان في مساء يوم الثلاثاء الموافق لليوم السابع والعشرين من شهر مارس الحالي على ملعب محمد الخامس في مدينة كازابلانكا المغربية، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة المغرب وأوزبكستان

ستكون مباراة المغرب وأوزبكستان منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD المفتوحة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق المغربي جواد بده هو معلق المباراة.

قائمة منتخب المغرب في فترة التوقف الدولي الحالية

حراسة المرمى: منير المحمدي / ياسين بونو / أحمد رضى

خط الدفاع: أشرف حكيمي / حمزة منديل / مهدي بن عطية / مروان داكوستا / وليد الحجام / بدر بانون / نبيل درار / غانم سايس

خط الوسط: حكيم زياش / سفيان بوفال / كريم الأحمدي / أمين حارث / مبارك بوصوفة / يونس بلهندة / نور الدين امرابط / يوسف بن ناصر / ياسين أيوب / فيصل فجر / زكريا لبيض

خط الهجوم: أيوب الكعبي / وليد أزارو / عزيز بوحدوز / خالد بوطيب / ياسين بومو

تشكيلة منتخب المغرب المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: منير المحمدي

خط الدفاع: نبيل درار / مهدي بن عطية / مروان داكوستا / أشرف حكيمي

خط الوسط: كريم الأحمدي / يونس بلهندة / نور الدين امرابط / مبارك بوصوفة / فيصل فجر

خط الهجوم: خالد بوطيب

المدرب: الفرنسي هيرفي رينار

نتائج أخر 5 مباريات لمنتخب المغرب

مالي 0/0 المغرب / تصفيات كأس العالم روسيا 2018

المغرب 0/3 الغابون / تصفيات كأس العالم روسيا 2018

كوريا الجنوبية 3/1 المغرب / مباراة ودية

كوت ديفوار 2/0 المغرب / تصفيات كأس العالم روسيا 2018

صربيا 2/1 المغرب / مباراة ودية

نتائج أخر 5 مباريات لمنتخب أوزبكستان

أوزبكستان 0/2 تايلاند / مباراة ودية

إيران 0/2 أوزبكستان / تصفيات كأس العالم روسيا 2018

الإمارات 0/1 أوزبكستان / مباراة ودية

أوزبكستان 0/0 كوريا الجنوبية / تصفيات كأس العالم روسيا 2018

السنغال 1/1 أوزبكستان / مباراة ودية

مجموعة المغرب في مونديال روسيا 2018

يتواجد منتخب المغرب في المجموعة الثانية في مونديال روسيا المقبل، وذلك بجوار كلاً من منتخب إسبانيا، إضافة إلى منتخب البرتغال وأيضاً منتخب إيران

جدول مباريات المغرب في مونديال روسيا 2018

الجولة الأولى: المغرب / إيران ، 15 يونيو 2018

الجولة الثانية: المغرب / البرتغال ، 20 يونيو 2018

الجولة الثالثة: المغرب / إسبانيا ، 25 يونيو 2018

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