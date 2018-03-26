موعد مباراة إسبانيا والأرجنتين الودية الثلاثاء 27/3/2018 استعداداً للمونديال والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة إسبانيا والأرجنتين الودية استعداداً للمونديال، يستقبل منتخب إسبانيا نظيره منتخب الأرجنتين في مساء يوم الثلاثاء الموافق لليوم السابع والعشرين من شهر مارس الحالي على ملعب واندا ميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك في إطار مباراة دولية ودية تحضيراً من أجل المشاركة في مونديال روسيا المقبل.

موعد مباراة إسبانيا والأرجنتين

ستُقام مباراة إسبانيا والأرجنتين في مساء يوم الثلاثاء الموافق لليوم السابع والعشرين من شهر مارس الحالي على ملعب واندا ميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا والأرجنتين

ستكون مباراة إسبانيا والأرجنتين منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات أبوظبي الرياضية على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة أبوظبي الرياضية الأولى المفتوحة هي الناقلة للمباراة.

قائمة منتخب إسبانيا في فترة التوقف الدولي الحالية

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا / بيبي رينا / كيبا

خط الدفاع: داني كارفاخال / سيزار أزبيليكويتا / جيرارد بيكيه / سيرخيو راموس / ناتشو فيرنانديز / جوردي ألبا / ماركوس ألونسو / اودريوزولا

خط الوسط: إيسكو / تياغو ألكانتارا / ديفيد سيلفا / أندريس إنييستا / ساؤول نيغويز / داني باريخو / كوكي / رودي / ماركو أسينسيو / لوكاس فاسكيز

خط الهجوم: دييغو كوستا / رودريجو مورينو / إياغو أسباس

تشكيلة منتخب إسبانيا المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

خط الدفاع: داني كارفاخال / جيرارد بيكيه / سيرخيو راموس / جوردي ألبا

خط الوسط: داني باريخو / كوكي / ديفيد سيلفا / إيسكو / أندريس إنييستا

خط الهجوم: دييغو كوستا

المدرب: الإسباني جولين لوبتيغي

قائمة منتخب الأرجنتين في فترة التوقف الدولي الحالية

حراسة المرمى: سيرخيو روميرو / مانويل جوزمان / ويلي كاباييرو

خط الدفاع: ماركوس روخو / فيديريكو فازيو / راميرو فونيس موري / نيكولاس أوتاميندي / ماركوس / إدواردو سيلفا / نيكولاس / جابرييل ميركادو

خط الوسط: خافيير ماسكيرانو / ليوناردو باراديس / مانويل لانزيني / جيوفاني لو سيلسو / لوكاس بيليا / إيفر بانيغا / أنخيل دي ماريا / ليونيل ميسي

خط الهجوم: سيرجيو أغويرو / جونزالو هيغواين / دييغو بيروتي

تشكيلة منتخب الأرجنتين المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: سيرخيو روميرو

خط الدفاع: جابرييل ميركادو / نيكولاس أوتاميندي / فيديريكو فازيو / ماركوس روخو

خط الوسط: خافيير ماسكيرانو / إيفر بانيغا / أنخيل دي ماريا / دييغو بيروتي

خط الهجوم: ليونيل ميسي / سيرجيو أغويرو

المدرب: الأرجنتيني خورخي سامباولي

نتائج أخر 5 مباريات لمنتخب إسبانيا

إسبانيا 0/3 ألبانيا / تصفيات كأس العالم روسيا 2018

الكيان الصهيوني 1/0 اسبانيا / تصفيات كأس العالم روسيا 2018

إسبانيا 0/5 كوستاريكا / مباراة ودية

روسيا 3/3 إسبانيا / مباراة ودية

ألمانيا 1/1 إسبانيا / مباراة ودية

نتائج أخر 6 مباريات لمنتخب الأرجنتين

الأرجنتين 1/1 فنزويلا / تصفيات كأس العالم روسيا 2018

الأرجنتين 0/0 بيرو / تصفيات كأس العالم روسيا 2018

الإكوادور 3/1 الأرجنتين / تصفيات كأس العالم روسيا 2018

روسيا 1/0 الأرجنتين / مباراة ودية

الأرجنتين 4/2 نيجيريا / مباراة ودية

الأرجنتين 0/2 إيطاليا / مباراة ودية

مجموعة إسبانيا والأرجنتين في مونديال روسيا 2018

يتواجد منتخب إسبانيا في المجموعة الثانية في مونديال روسيا المقبل، وذلك بجوار كلاً من منتخب البرتغال، إضافة إلى منتخب المغرب الشقيق وأيضاً منتخب إيران

يتواجد منتخب الأرجنتين في المجموعة الرابعة في مونديال روسيا المقبل، وذلك بجوار كلاً من منتخب كرواتيا، إضافة إلى منتخب أيسلندا وأيضاً منتخب نيجيريا

جدول مباريات إسبانيا في مونديال روسيا 2018

الجولة الأولى: إسبانيا / البرتغال ، 15 يونيو 2018

الجولة الثانية: إسبانيا / إيران ، 20 يونيو 2018

الجولة الثالثة: إسبانيا / المغرب ، 25 يونيو 2018

جدول مباريات الأرجنتين في مونديال روسيا 2018

الجولة الأولى: الأرجنتين / أيسلندا ، 16 يونيو 2018

الجولة الثانية: الأرجنتين / كرواتيا ، 21 يونيو 2018

الجولة الثالثة: الأرجنتين / نيجيريا ، 26 يونيو 2018

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