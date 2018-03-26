موعد أبرز المباريات الودية الثلاثاء 27/3/2018 استعداداً للمونديال والقنوات الناقلة لها

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يشهد يوم الثلاثاء الموافق لليوم السابع والعشرين من شهر مارس الحالي إقامة العديد من المباريات الدولية الودية في إطار تحضير العديد من المنتخبات استعداداً للمشاركة في مونديال روسيا المقبل، وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم موعد أبرز هذه المباريات إضافة إلى القنوات الناقلة لها.

موعد مباراة اليابان وأوكرانيا

ستُقام مباراة اليابان وأوكرانيا في يوم الثلاثاء، وذلك في تمام الساعة 14:20 ظهراً بتوقيت القاهرة والساعة 15:20 عصراً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة 16:20 عصراً بتوقيت أبوظبي.

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موعد مباراة إيران والجزائر

ستُقام مباراة إيران والجزائر في مساء يوم الثلاثاء، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة التاسعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة سويسرا وبنما

ستُقام مباراة سويسرا وبنما في مساء يوم الثلاثاء على أرض دولة سويسرا، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة التاسعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة الدنمارك وتشيلي

ستُقام مباراة الدنمارك وتشيلي في مساء يوم الثلاثاء في مدينة ألبورج الدنماركية، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

وستكون مباراة الدنمارك وتشيلي منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق أحمد البلوشي هو معلق المباراة.

موعد مباراة السنغال والبوسنة والهرسك

ستُقام مباراة السنغال والبوسنة والهرسك في مساء يوم الثلاثاء، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة رومانيا والسويد

ستُقام مباراة رومانيا والسويد في مساء يوم الثلاثاء، وذلك في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة بولندا وكوريا الجنوبية

ستُقام مباراة بولندا وكوريا الجنوبية في مساء يوم الثلاثاء على أرض دولة بولندا، وذلك في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة والساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

وستكون مباراة بولندا وكوريا الجنوبية منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD5 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق خالد الغول هو معلق المباراة.

موعد مباراة كولومبيا وأستراليا

ستُقام مباراة كولومبيا وأستراليا في مساء يوم الثلاثاء في العاصمة الإنجليزية لندن، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

وستكون مباراة كولومبيا وأستراليا منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، بينما سيكون المعلق حسن العيدروس هو معلق المباراة.

موعد مباراة نيجيريا وصربيا

ستُقام مباراة نيجيريا وصربيا في مساء يوم الثلاثاء في العاصمة الإنجليزية لندن، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

وستكون مباراة نيجيريا وصربيا منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق المصري أحمد عبده هو معلق المباراة.

موعد مباراة بيرو وأيسلندا

ستُقام مباراة بيرو وأيسلندا في فجر يوم الأربعاء، وذلك في تمام الساعة الثانية صباحاً بتوقيت القاهرة والساعة الثالثة صباحاً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الرابعة صباحاً بتوقيت أبوظبي.

وستكون مباراة بيرو وأيسلندا منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD6 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق المصري أحمد عبده هو معلق المباراة.

موعد مباراة المكسيك وكرواتيا

ستُقام مباراة المكسيك وكرواتيا في فجر يوم الأربعاء، وذلك في تمام الساعة الثالثة والنصف صباحاً بتوقيت القاهرة والساعة الرابعة والنصف صباحاً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الخامسة والنصف صباحاً بتوقيت أبوظبي.

وستكون مباراة المكسيك وكرواتيا منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق عامر الخوذيري هو معلق المباراة.

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