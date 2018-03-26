رسمياً: أرسنال يُجدد عقد النجم المصري محمد النني لفترة طويلة

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أعلن نادي أرسنال الإنجليزي رسمياً اليوم الإثنين الموافق لليوم السادس والعشرين من شهر مارس الحالي عن تجديد عقد النجم المصري محمد النني لفترة طويلة مع النادي اللندني، منهياً بذلك كل التكهنات حول مستقبل اللاعب المصري مع نادي ارسنال في السنوات القادمة.

وقد أشار نادي أرسنال عبر موقعه الرسمي أن النجم المصري محمد النني قد وقع عقداً طويل الأمد مع النادي اللندني دون أن يتم ذكر أي تفاصيل متعلقة بالعقد الجديد، علماً بأن العقد القديم للنجم المصري محمد النني مع نادي أرسنال كان ينتهي في صيف عام 2020.

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وشارك النجم المصري محمد النني مع نادي أرسنال حتى هذه اللحظة في 65 مباراة على مستوى جميع المسابقات، وإضافة إلى ذلك أيضاً نجح في الفوز مع الفريق اللندني بكلاً من لقب كأس الاتحاد الإنجليزي في الموسم الماضي، إضافة إلى لقب الدرع الخيرية الإنجليزية في مطلع الموسم الحالي.

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